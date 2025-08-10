Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Crystal Palace Liverpool maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda belli oldu! Community Shield finaline saatler kaldı

Community Shield kapsamında bugün Crystal Palace ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Crystal Palace - Liverpool maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başladı. Karşılaşma bugün saat 17.00'de başlayacak. Crystal Palace - Liverpool maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

10.08.2025
10.08.2025
saat ikonu 16:02

şampiyonu ile Şampiyonu arasında oynanan Community Shield kupasında bugün ile karşılaşacak. İki Premier Lig ekibinin karşı karşıya geleceği karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte nefesler tutuldu.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Crystal Palace - Liverpool maçının canlı nereden izleneceği ve saat kaçta başlayacağı belli oldu.

CRYSTAL PALACE - LİVERPOOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Wembley Stadı'nda oynanacak olan Crystal Palace - Liverpool maçı açıklanan bilgilere göre Tabii ekranlarından yayınlanacak.

Taraftarlar kritik kupa mücadelesini canlı ve şifresiz olarak takip edebilecekler.

CRYSTAL PALACE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Community Shield Kupası kapsamında oynanacak olan Crystal Palace - Liverpool maçı bugün saat 17.00'de başlayacak.

Hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşmada Crystal Palace'ın 22 yaşındaki futbolcusu Chadi Riad, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

CRYSTAL PALACE - LİVERPOOL MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Crystal Palace - Liverpool maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

