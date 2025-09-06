Menü Kapat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Malatya'da "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Renkli görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler, birçok ilimizde yıkıma ve can kayıplarına sebep oldu. Tüm Türkiye'yi sarsan felaketi sonrası devlet ve millet, ele ele vererek büyük bir dayanışma örneği gösterdi.

KONUTLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Hızla başlanan projeler sonrası evlerin bazıları tamamlandı. Bazılarında ise katlar bir bir yükseliyor. Afetzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için projeler art arda hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi.

'da "300 Bininci Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'ndeki programa canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Buradaki törende ise Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, TOKİ Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri, kurada adı çıkan bazı hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Kentteki törenle, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapılan 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin hak sahibi belirlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDE AİLEYE ZİYARET

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin görüntüler yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ziyaret ettiği evin önünde toplanan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

