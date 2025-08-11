Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Damla Kent halka arza kaç kişi katıldı? Borsada işlem görmeye başlıyor

Damla Kent Projesi halka arz sonuçları açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi’nin 27,3 milyar TL ile beklenenden yaklaşık 2 kat fazla talebe ulaştığını açıkladı. Proje, yapı stoğunu sağlamlaştırma yolunda yeni bir model olarak vatandaşların küçük tasarruflarını büyük yatırımlara dönüştürme imkanı sağladı. İşte Damla Kent Projesi halka arz sonuçları…

Damla Kent halka arza kaç kişi katıldı? Borsada işlem görmeye başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ve Emlak GYO güvencesiyle hayata geçirilen Damla Kent Projesi’nin halka arzı tamamlandı. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından projeye gösterilen yoğun ilgiyi paylaşarak diğer etapların da edileceğini duyurdu.

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Damla Kent Projesi’nin halka arz sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı. Proje, beklenenden yaklaşık 2 kat fazla talebe ulaştı ve 27,3 milyar TL’lik rekor talep toplandı. Halka arz 4-8 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. İhracı hedeflenen 14,6 milyar TL’lik sertifikalara ek satışla 21,4 milyar TL’lik satış yapıldı. Talebin yüzde 78’i karşılandı.

Damla Kent halka arza kaç kişi katıldı? Borsada işlem görmeye başlıyor

Bakan Kurum, projeye güvenen herkese teşekkür etti ve diğer etapların da halka arz edileceğini duyurdu. Damla Kent, İstanbul Başakşehir’de 5 etapta 5 bin 325 konut ile inşa edilecek. Vatandaşlar bütçelerine göre sertifika biriktirebilecek. Sistem, yüksek peşinatlar olmadan mülk edinme imkanı sunuyor. Sertifikalar “DMLKT” koduyla 14 Ağustos 2025’ten itibaren borsada işlem görecek.

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ KAÇ KİŞİ KATILDI?

Damla Kent Projesi’nin halka arzına 767 bin 144 kişi katıldı. Proje, 4-8 Ağustos tarihleri arasında yoğun ilgi gördü. Bakan Kurum, vatandaşların projeye güvendiğini belirtti. Talep 27,3 milyar TL’ye ulaştı. Ek satışla 21,4 milyar TL’lik satış yapıldı. A ve B etaplarında toplam 2 bin 214 konut satıldı.

Proje, 5 etapta 5 bin 325 konut içeriyor. Vatandaşlar limit olmadan alım yapabilecek. Sertifikalar borsada işlem görecek.

Damla Kent halka arza kaç kişi katıldı? Borsada işlem görmeye başlıyor

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ KİŞİ BAŞI?

Damla Kent Projesi’nin halka arzında 14,6 milyar TL hedefe 27,3 milyar TL talep geldi. Hedefin 1,87 katı seviyesinde talep gerçekleşti. Ek satışla 21,4 milyar TL’lik satış yapıldı. Talebin yüzde 78’i karşılandı. A etabına ek B etapta 674 konut satıldı. Proje, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle sunuldu. Diğer etaplar halka arz edilecek. Damla Kent, 5 bin 325 konut inşa edecek. Vatandaşlar sertifika biriktirebilecek.

Damla Kent halka arza kaç kişi katıldı? Borsada işlem görmeye başlıyor

DAMLA KENT PROJESİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

sertifikaları 14 Ağustos 2025’ten itibaren “DMLKT” koduyla ’da işlem görecek. Son işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak açıklandı. Proje, sertifikalarla mülk veya imkanı sunuyor.

