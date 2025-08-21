Menü Kapat
TGRT Haber
Damla Kent hisse (DMLKT) neden düşüyor? Halka arz fiyatının altına geriledi

Damla Kent hisse fiyatı düştükçe sertifikanın sahipleri de düşüşteki nedeni merak ediyor. Damla Kent gayrimenkul sertifikası (DMLKT), halka arz fiyatının altına gerileyerek yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 4-8 Ağustos tarihlerinde 7,59 TL’den halka arz edilen sertifikalar, kısa süre içinde 7 TL’nin altına geriledi.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 21:52

borsada değer kaybını sürdürüyor. Yatırımcıların halka arz sonrası ilgisi güçlü olsa da fiyat hareketleri aşağı yönlü devam etti.

DAMLA KENT HİSSE NEDEN DÜŞÜYOR?

Damla Kent gayrimenkul sertifikası, halka arzın ardından 7 TL seviyesinin altına geriledi. 4-8 Ağustos tarihlerinde 7,59 TL’den satışa sunulan sertifikalar, ilk işlem gününden bu yana aşağı yönlü seyir izledi. 21 Ağustos tarihinde günü 6,88 TL’den kapatan DMLKT, böylece halka arz fiyatına göre yüzde 9,35 değer kaybetmiş oldu.

Gayrimenkul sertifikaları, yatırımcılara projelere küçük paylarla dahil olma imkanı tanırken, hisse senetleri gibi dinamik bir piyasa hareketliliğine sahip değil. Uzmanlara göre, bu sertifikaların gayrimenkul ortaklıkları ya da gayrimenkul fonlarıyla doğrudan bir ilişkisi bulunmuyor. Bu nedenle, yatırımcılar gayrimenkul sertifikası fiyatlarında daha durağan bir yapı ile karşılaşabiliyor.

Halka arz sırasında yatırımcıların ilgisi yoğun olmuş, toplam 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikasına karşılık 3.595.903.893 adet talep gelmişti. Bu talep, arzın 1,87 katı olarak kayıtlara geçmişti.

DMLKT NEDEN DÜŞTÜ, NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Uzmanlar, gayrimenkul sertifikalarının piyasada gibi dalgalanmasının beklenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Çünkü bu sertifikalar, doğrudan bir gayrimenkul projesine bağlı olup, fon ya da ortaklık yapısı barındırmıyor. Bu nedenle fiyat hareketlerinde hızlı yükseliş ya da ani değişimlerin görülmesi pek olası değil.

DMLKT’nin gelecekteki fiyat hareketleri hakkında kesin bir tahmin bulunmuyor. Sertifikaların yatırımcılara uzun vadeli gayrimenkul payı kazandırma işlevi ön planda tutuluyor.

DAMLA KENT HİSSE FİYATI

Damla Kent gayrimenkul sertifikaları 21 Ağustos’ta günü yüzde 1,71 düşüşle 6,88 TL’den kapattı.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

