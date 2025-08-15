Defne Özcan kimdir kaç yaşında? TIME Yılın Kızları listesine girdi

Defne Özcan, genç yaşına rağmen havacılık ve bilim alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

TIME dergisinin "Yılın Kızları" listesinde yer almasıyla Türkiye'nin gururu oldu.

Defne Özcan, 27 Ekim 2024 tarihinde 16 yaşındayken Türkiye'nin en genç solo pilotu unvanını alarak havacılık tarihinde önemli bir yer edindi.

Bu başarısıyla gençlere ilham kaynağı oldu.

Özcan, sadece havacılıkla ilgilenmekle kalmayıp, Koç Üniversitesi'nde medikal sistemler üzerine yaz araştırma programına katıldı ve Maryland Üniversitesi'nin Women in Engineering programında mühendislik alanındaki yetkinliklerini geliştirdi.

Bursa'da yaşayan ve Özel Bursa Kültür Fen Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan Defne Özcan, eğitim hayatına başarıyla devam ediyor.

Bilim ve mühendislik alanındaki projeleriyle dikkat çekiyor.

Havacılık tutkusunu erken yaşta keşfeden Özcan, Ultralight Pilot Lisansı (UPL) almak için eğitim alırken, gelecekte havacılık ve mühendislik alanlarında önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

Defne Özcan, genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla sadece Türkiye'de değil, dünyada da ilham kaynağı oldu.

TIME dergisinin Yılın Kızları listesinde yer alması, gençlerin hayallerinin peşinden gitmeleri konusunda önemli bir motivasyon kaynağı oldu.