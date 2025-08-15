Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Defne Özcan kimdir kaç yaşında? TIME Yılın Kızları listesine girdi

Defne Özcan, havacılık ve STEM alanındaki başarılarıyla TIME dergisinin Yılın Kızları listesine girdi. Türkiye'nin en genç solo pilotu olarak dikkat çeken Özcan'ın hayatı ve başarıları merak ediliyor.

Defne Özcan kimdir kaç yaşında? TIME Yılın Kızları listesine girdi
15.08.2025
15.08.2025
Defne Özcan, genç yaşına rağmen havacılık ve alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

TIME dergisinin "Yılın Kızları" listesinde yer almasıyla Türkiye'nin gururu oldu.

Defne Özcan, 27 Ekim 2024 tarihinde 16 yaşındayken Türkiye'nin en genç solo pilotu unvanını alarak havacılık tarihinde önemli bir yer edindi.

Defne Özcan kimdir kaç yaşında? TIME Yılın Kızları listesine girdi

Bu başarısıyla gençlere ilham kaynağı oldu.

Özcan, sadece havacılıkla ilgilenmekle kalmayıp, Koç Üniversitesi'nde medikal sistemler üzerine yaz araştırma programına katıldı ve Maryland Üniversitesi'nin Women in Engineering programında mühendislik alanındaki yetkinliklerini geliştirdi.

Bursa'da yaşayan ve Özel Bursa Kültür Fen Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan Defne Özcan, eğitim hayatına başarıyla devam ediyor.

Bilim ve mühendislik alanındaki projeleriyle dikkat çekiyor.

Defne Özcan kimdir kaç yaşında? TIME Yılın Kızları listesine girdi

Havacılık tutkusunu erken yaşta keşfeden Özcan, Ultralight Lisansı (UPL) almak için eğitim alırken, gelecekte havacılık ve mühendislik alanlarında önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

Defne Özcan, genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla sadece Türkiye'de değil, dünyada da ilham kaynağı oldu.

TIME dergisinin Yılın Kızları listesinde yer alması, gençlerin hayallerinin peşinden gitmeleri konusunda önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

Defne Özcan kaç yaşında?
Defne Özcan, 27 Ekim 2024 tarihinde 16 yaşındayken Türkiye'nin en genç solo pilotu unvanını kazandı. Bu başarısıyla havacılık tarihinde önemli bir yer edindi.
#havaçılık
#pilot
#bilim
#Kadın Liderliği
#Genç Başarılar
#Mühendislik
#Time Dergisi
#Aktüel
