Demon Slayer filmi Türkiye'de ne zaman çıkacak? Beyaz perdeye geliyor

Dünyanın en popüler Japon manga serilerinden olan Demon Slayer'ın yeni sezonu film olarak sinemalarda yayınlanacak. Anime takipçileri tarafından heyecanla beklenen yeni filmin ne zaman çıkacağı duyuruldu.

Hayranlar tarafından Demon Slayer filmi Türkiye'de ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

DEMON SLAYER FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Demon Slayer'ın yeni filmi açıklanan bilgilere göre Türkiye'de 12 Eylül 2025 Cuma günü vizyona girecek. Film ile birlikte anime serisi final yapacak. Demon Slayer'ın öncesi sezonlarının çıkış tarihleri ise şöyle:

1. Sezon: Nisan 2019 - Eylül 2019

2. Sezon: Aralık 2021 - Şubat 2022

3. Sezon: Nisan 2023 - Haziran 2023

4. Sezon: Mayıs 2024 - Haziran 2024

DEMON SLAYER FİLMİ HANGİ PLATFORMDA?

Demon Slayer filmi ilk etapta sadece sinemalarda yayınlanacak. Filmin daha sonrasında bir platforma eklenip, eklenmeyeceği hakkında ise bir açıklama bulunmuyor.

Sinemalarda gösteriminin sona ermesinin ardından film bir platforma eklenirse haberimizi güncelleyeceğiz.