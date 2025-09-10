Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Demon Slayer filmi Türkiye'de ne zaman çıkacak? Beyaz perdeye geliyor

Demon Slayer serisinin yeni sezonu film olarak beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor. Serinin hayranları tarafından Demon Slayer filmi Türkiye'de ne zaman çıkacağı ve hangi platforma geleceği merak ediliyor. Türkiye'de filmin vizyona gireceği tarih belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Demon Slayer filmi Türkiye'de ne zaman çıkacak? Beyaz perdeye geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 18:05

Dünyanın en popüler Japon manga serilerinden olan Demon Slayer'ın yeni sezonu olarak sinemalarda yayınlanacak. Anime takipçileri tarafından heyecanla beklenen yeni filmin ne zaman çıkacağı duyuruldu.

Hayranlar tarafından Demon Slayer filmi 'de ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

Demon Slayer filmi Türkiye'de ne zaman çıkacak? Beyaz perdeye geliyor

DEMON SLAYER FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Demon Slayer'ın yeni filmi açıklanan bilgilere göre Türkiye'de 12 Eylül 2025 Cuma günü vizyona girecek. Film ile birlikte anime serisi final yapacak. Demon Slayer'ın öncesi sezonlarının çıkış tarihleri ise şöyle:

  • 1. Sezon: Nisan 2019 - Eylül 2019
  • 2. Sezon: Aralık 2021 - Şubat 2022
  • 3. Sezon: Nisan 2023 - Haziran 2023
  • 4. Sezon: Mayıs 2024 - Haziran 2024

DEMON SLAYER FİLMİ HANGİ PLATFORMDA?

Demon Slayer filmi ilk etapta sadece sinemalarda yayınlanacak. Filmin daha sonrasında bir platforma eklenip, eklenmeyeceği hakkında ise bir açıklama bulunmuyor.

Sinemalarda gösteriminin sona ermesinin ardından film bir platforma eklenirse haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#Türkiye
#film
#Demon Slayer
#Anime
#Vizyonagirecek
#Sinemalar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.