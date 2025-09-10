Demon Slayer filmi Türkiye'de ne zaman çıkacak? Beyaz perdeye geliyor

Dünyanın en popüler Japon manga serilerinden olan Demon Slayer'ın yeni sezonu film olarak sinemalarda yayınlanacak. Anime takipçileri tarafından heyecanla beklenen yeni filmin ne zaman çıkacağı duyuruldu.
Hayranlar tarafından Demon Slayer filmi Türkiye'de ne zaman çıkacağı merak ediliyor.
Demon Slayer'ın yeni filmi açıklanan bilgilere göre Türkiye'de 12 Eylül 2025 Cuma günü vizyona girecek. Film ile birlikte anime serisi final yapacak. Demon Slayer'ın öncesi sezonlarının çıkış tarihleri ise şöyle:
Demon Slayer filmi ilk etapta sadece sinemalarda yayınlanacak. Filmin daha sonrasında bir platforma eklenip, eklenmeyeceği hakkında ise bir açıklama bulunmuyor.
Sinemalarda gösteriminin sona ermesinin ardından film bir platforma eklenirse haberimizi güncelleyeceğiz.