20°
 Hüseyin Bahcivan

Derbi tekrar mı oynanacak, neden? Galatasaray Beşiktaş derbisinin tekrar durumu için gözler TFF'ye çevrildi

Süper Lig'in 8. haftası kapsamında Galatasaray ile Beşiktaş derbisi oynandı. Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sona erdi. Mücadelenin ardından hakem Yasin Kol'un verdiği karardaki "kural hatası" iddiası gündeme geldi. Eski hakem Deniz Çoban karar nedeniyle maçın tekrar edilebileceğini belirtti. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tekrar oynanıp, oynanmayacağı merak ediliyor.

Derbi tekrar mı oynanacak, neden? Galatasaray Beşiktaş derbisinin tekrar durumu için gözler TFF'ye çevrildi
Trendyol 'in 8. haftası büyük bir mücadelesine sahne oldu. ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Zirve yarışında olan iki takım karşılaşmadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı. Ancak derbiye hakem Yasin Kol'un verdiği karar damga vurdu.

Yasin Kol'un verdiği bir karar 'kural hatası' ve derbinin tekrarlanabileceğine yönelik iddiaları gündeme getirdi. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Beşiktaş derbisi tekrarlanacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Derbi tekrar mı oynanacak, neden? Galatasaray Beşiktaş derbisinin tekrar durumu için gözler TFF'ye çevrildi

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ TEKRAR MI OYNANACAK?

Eski hakem Deniz Çoban beIN Sports'a yaptığı açıklamada maçın tekrar edilebileceğini iddia etti. Yapılan kural hatası nedeniyle derbinin tekrarlanabileceğini belirten Deniz Çoban, son kararın Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) olduğunu belirtti. Konuyla ilgili TFF tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TFF tarafından Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tekrarlanıp, tekrarlanmayacağına dair resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Derbi tekrar mı oynanacak, neden? Galatasaray Beşiktaş derbisinin tekrar durumu için gözler TFF'ye çevrildi

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NEDEN TEKRAR OYNANACAK?

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakem Yasin Kol'un yaptığı kura hatası nedeniyle tekrarlanabileceği iddia edildi.

Konuyla ilgili eski hakem Deniz Çoban'ın yaptığı açıklamalar ise şöyle:

"Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı.

Derbi tekrar mı oynanacak, neden? Galatasaray Beşiktaş derbisinin tekrar durumu için gözler TFF'ye çevrildi

Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir.
2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu.

Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu. Galatasaray, oyuncu değiştirirken Beşiktaş da yaptı. Bu fark etmiyor. Her iki takım da ayrı ayrı yapmış sayılıyor.

Derbi tekrar mı oynanacak, neden? Galatasaray Beşiktaş derbisinin tekrar durumu için gözler TFF'ye çevrildi

Bu durumla ilgili itiraz olursa, bu itiraz TFF'ye yapılacak. İtirazın neticesinde TFF, MHK'den görüş isteyecek. Bir izahat isteyecek. MHK de hakemden ek rapor isteyecektir. Hakem için bu olay nasıl gerçekleşti, hakem neden böyle uygulama yaptı ek raporu MHK'ye verecek. MHK bununla ilgili TFF'ye görüş bildirecek.

Buna göre TFF skoru tescil edebilir, oyuncu değişikliği anından itibaren oynatabilir, baştan tekrar oynatabilir. Yetki TFF'dedir. Yasin Kol'un vereceği ek rapor, burada yaşananları aydınlatması açısından çok önemli."

