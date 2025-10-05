Yarın okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olup olmadığı gündemde

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıldönümü 6 Ekim 2025 Pazartesi günü kutlanacak. Şehir genelinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerin yanı sıra yarın toplu taşıma da ücretsiz olacak.

Öğrenciler ve veliler tarafından ise İstanbul'da yarın okullar tatil mi, İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 EKİM?

İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatiller arasında yer almadığı için yarın okullarda eğitim öğretime devam edilecek. Ancak İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıldönümü kapsamında birçok ilkokul, ortaokul ve lisede özel etkinliklerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu anlamlı günün önemini öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi açısından bu etkinlikler büyük önem taşıyor.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatiller arasında yer almıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan resmi tatil olarak kabul edilen günler ve bayramlar şöyle: