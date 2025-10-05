Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yarın okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olup olmadığı gündemde

İstanbul'un Kurtuluşu her yıl 6 Ekim tarihinde şehir genelinde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlanıyor. Bu yıl 6 Ekim tarihi pazartesi gününe denk geliyor. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun pazartesi gününe denk gelmesinden dolayı öğrenciler ve veliler tarafından İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi olduğu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yarın okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olup olmadığı gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 13:26

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıldönümü 6 Ekim 2025 Pazartesi günü kutlanacak. Şehir genelinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerin yanı sıra yarın toplu taşıma da ücretsiz olacak.

ve veliler tarafından ise İstanbul'da yarın tatil mi, İstanbul'un Kurtuluşu mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Yarın okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olup olmadığı gündemde

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 EKİM?

İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatiller arasında yer almadığı için yarın okullarda eğitim öğretime devam edilecek. Ancak İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıldönümü kapsamında birçok ilkokul, ortaokul ve lisede özel etkinliklerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu anlamlı günün önemini öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi açısından bu etkinlikler büyük önem taşıyor.

Yarın okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olup olmadığı gündemde

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatiller arasında yer almıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan resmi tatil olarak kabul edilen günler ve bayramlar şöyle:

  • Yılbaşı
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • Emek ve Dayanışma Günü
  • Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  • Ramazan Bayramı 1. Günü
  • Ramazan Bayramı 2. Günü
  • Ramazan Bayramı 3. Günü
  • Kurban Bayramı 1. Günü
  • Kurban Bayramı 2. Günü
  • Kurban Bayramı 3. Günü
  • Kurban Bayramı 4. Günü
  • Demokrasi ve Millî Birlik Günü
  • Zafer Bayramı
  • Cumhuriyet Bayramı
ETİKETLER
#okullar
#öğrenciler
#resmi tatil
#İstanbul'un Kurtuluşu
#102. Yıldönümü
#Yaşatma
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.