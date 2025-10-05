Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Ankara ve İstanbul'da büyük Filistin yürüyüşü! Gazze'ye dua, İsrail'e lanet

İstanbul ve Ankara'da işgalci İsrail'e karşı Sumud ve Özgürlük Filoları’na ve Gazze'ye destek vermek amacıyla büyük bir yürüyüş düzenlendi. İstanbul'da Ayasofya Camii’nde toplanacak katılımcılar, Eminönü Meydanı’na yürüdü. Ankara'da da binlerce kişi Gazze'ye destek sloganlarıyla yürüyerek İsrail saldırılarını lanetliyor.

05.10.2025
05.10.2025
Soykırımcı ’in yaklaşık iki yıldır Gazze’de sürdürdüğü katliam ve ablukaya karşı, 44 ülkeden yüzlerce aktivist ile onlarca tekneden oluşan Sumud ve Özgürlük Filoları, insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla uluslararası sulardan Gazze’ye doğru yola çıkmıştı.

Ankara ve İstanbul'da büyük Filistin yürüyüşü! Gazze'ye dua, İsrail'e lanet

İsrail’in filolara yönelik uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılar, dünya genelinde büyük tepkilere yol açtı. İsrail'in hain saldırılarında onlarca aktivist gözaltına alınıp sınır dışı edildi.

Ankara ve İstanbul'da büyük Filistin yürüyüşü! Gazze'ye dua, İsrail'e lanet

AYASOFYA’DAN EMİNÖNÜ’NE BÜYÜK FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ

Sumud Filosu'na saldırının ardından Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek için İstanbul’da büyük bir yürüyüş düzenlendi.

Ankara ve İstanbul'da büyük Filistin yürüyüşü! Gazze'ye dua, İsrail'e lanet

“GAZZE’DEKİ SOYKIRIMA SON”

Ayasofya Camii’nde toplanacak katılımcılar, Eminönü Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşte, “Gazze’deki soykırıma son”, “’e özgürlük” ve “Ablukayı kaldır” sloganlarıyla Filistin halkına destek mesajı verildi.

Ankara ve İstanbul'da büyük Filistin yürüyüşü! Gazze'ye dua, İsrail'e lanet

İSTANBUL BOĞAZI'NDA DA GAZZE EYLEMİ

Eyleme teknelerle katılanlar var vardı. İstanbul Boğazı'ndan geçen çok sayıda tekne, Filistin bayrakları açarak Eminönü'ne geldi.

Ankara ve İstanbul'da büyük Filistin yürüyüşü! Gazze'ye dua, İsrail'e lanet

ANKARA'DA DA BİNLERCE KİŞİ SOKAKTA

Başkentte de Gazze'ye destek yürüyüşü var. Ankara'daki yürüyüş Melike Hatun Camisi önünde başladı. Ankara'daki yürüyüşe de katılım oldukça yüksekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi. Yürüyüş 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda tamamlanacak.

ETİKETLER
#İsrail
#filistin
#soykırım
#protesto
#Filotin
#Sumud Filosu
#Gazze Ablukası
#Gündem
