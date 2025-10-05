Ankara ve İstanbul'da büyük Filistin yürüyüşü! Gazze'ye dua, İsrail'e lanet

Soykırımcı İsrail’in yaklaşık iki yıldır Gazze’de sürdürdüğü katliam ve ablukaya karşı, 44 ülkeden yüzlerce aktivist ile onlarca tekneden oluşan Sumud ve Özgürlük Filoları, insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla uluslararası sulardan Gazze’ye doğru yola çıkmıştı.

İsrail’in filolara yönelik uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılar, dünya genelinde büyük tepkilere yol açtı. İsrail'in hain saldırılarında onlarca aktivist gözaltına alınıp sınır dışı edildi.

AYASOFYA’DAN EMİNÖNÜ’NE BÜYÜK FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ

Sumud Filosu'na saldırının ardından Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek için İstanbul’da büyük bir yürüyüş düzenlendi.

“GAZZE’DEKİ SOYKIRIMA SON”

Ayasofya Camii’nde toplanacak katılımcılar, Eminönü Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşte, “Gazze’deki soykırıma son”, “Filistin’e özgürlük” ve “Ablukayı kaldır” sloganlarıyla Filistin halkına destek mesajı verildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA DA GAZZE EYLEMİ

Eyleme teknelerle katılanlar var vardı. İstanbul Boğazı'ndan geçen çok sayıda tekne, Filistin bayrakları açarak Eminönü'ne geldi.

ANKARA'DA DA BİNLERCE KİŞİ SOKAKTA

Başkentte de Gazze'ye destek yürüyüşü var. Ankara'daki yürüyüş Melike Hatun Camisi önünde başladı. Ankara'daki yürüyüşe de katılım oldukça yüksekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi. Yürüyüş 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda tamamlanacak.

