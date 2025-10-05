Trafikte yaptığı hareketleri utanmadan paylaştı! Herkesin canını böyle hiçe saydı

Bursa'da trafiğin yoğun olduğu caddedeki bir sürücü makas atarak ilerlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Direksiyonu tutuş şekli ile kazaya davetiye çıkardığı görülen sürücünün hareketleri görenlere pes dedirtti. Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde trafiğe çıkan bir sürücü anayolda peş peşe attığı 'makasla' vatandaşların canını hiçe saydı. İlginç direksiyon tutuşu ve yaptığı ani manevralarla kazaya davetiye çıkaran sürücü, o anları arka koltukta oturan arkadaşına cep telefonuyla kayda aldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.