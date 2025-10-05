Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim metro, otobüs, metrobüs, Marmaray, vapur sefer durumu

Ülkemizde her yıl 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından yarın toplu taşımanın durumu araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

05.10.2025
05.10.2025
İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıldönümü yarın (6 Ekim 2025 Pazartesi) her yıl olduğu gibi kent genelinde düzenlenen etkinlikler ile kutlanacak. Vatandaşlar tarafından ise İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 6 EKİM?

tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıldönümü nedeniyle 6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilecekler.

6 EKİM OTOBÜS, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü Metrobüs ve Metro seferleri ücretsiz olacak. Ancak Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatları ücretsiz olmayacak.

İETT tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli değildir."

YARIN METRO, MARMARAY, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yılı kapsamıdna Metro, Marmaray ve Vapur seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Metro İstanbul, TCDD ve Şehir Hatları tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

#iett
#istanbulkart
#İstanbul Kurtuluşu
#Toplu Taşıma Ücretsiz
#6 Ekim
#Aktüel
