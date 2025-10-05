Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim metro, otobüs, metrobüs, Marmaray, vapur sefer durumu

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıldönümü yarın (6 Ekim 2025 Pazartesi) her yıl olduğu gibi kent genelinde düzenlenen etkinlikler ile kutlanacak. Vatandaşlar tarafından ise İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 6 EKİM?

İETT tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıldönümü nedeniyle 6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilecekler.

6 EKİM OTOBÜS, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü Metrobüs ve Metro seferleri ücretsiz olacak. Ancak Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatları ücretsiz olmayacak.

İETT tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli değildir."

YARIN METRO, MARMARAY, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yılı kapsamıdna Metro, Marmaray ve Vapur seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Metro İstanbul, TCDD ve Şehir Hatları tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.