20°
Gündem
Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı! PTT ve HGS yalanıyla büyük vurgun: Hesap hareketleri şoke etti

Milli İstihbarat Teşkilatı, PTT ve HGS yalanıyla vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yakalanan 12 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesaplarında 900 milyonluk hareket tespit edildi.

05.10.2025
05.10.2025
saat ikonu 13:25

, Mali Suçları Araştırma Kurulu (), Jandarma Genel Komutanlığı tarafından örgütüne düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ve logosu kullanarak site açan ve vatandaşları dolandıran örgüte yapılan operasyonun detaylarının paylaştı. Operasyon kapsamında yakalanan 12 kişinin hesaplarında 900 milyonluk hareket tespit edildi.

Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı! PTT ve HGS yalanıyla büyük vurgun: Hesap hareketleri şoke etti

MİT’TEN KAÇIŞ YOK

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlara zararlı yazılımlar yükledikleri belirlendi. Bu zararlı yazılımlar sayesinde cihazlar üzerinde tam kontrol sağlanarak, vatandaşların bilgisi dışında üçüncü şahıslara "HGS borcunuz var" ve "PTT Kargo teslim alınmamış kargonuz var" içerikli sahte SMS’ler gönderildiği, bu mesajlardaki bağlantılar üzerinden vatandaşların sahte internet sitelerine yönlendirilerek kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği tespit edildi. 6 ay boyunca takip edilen şüphelilerin faaliyetleri adım adım deşifre edildi.

PARALAR KRİPTO PARAYA ÇEVRİLEREK AKLANMIŞ

Bu süreçte çok sayıda banka ve kripto para hesabı MASAK tarafından incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerle örgütün yapısı, bağlantıları ve kullandıkları yöntemler ortaya çıkarıldı.
Siber suç örgütünün, Gürcistan’da bulunan uzantıları vasıtasıyla Telegram kanalları üzerinden yönlendirildiği, buradaki hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirlerin uluslararası transfer ve kripto paraya çevrilerek aklandığı tespit edildi. MİT’in istihbari çalışmaları doğrultusunda Gürcistan’daki bağlantıların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı! PTT ve HGS yalanıyla büyük vurgun: Hesap hareketleri şoke etti

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen şafak operasyonlarında toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.
Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı, nakit para ve döviz ele geçirildi.

Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı! PTT ve HGS yalanıyla büyük vurgun: Hesap hareketleri şoke etti

318 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, oltalama saldırılarında ve faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 318 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı.
Operasyonda ayrıca, siber suç örgütünün mobil telefonlara yüklediği zararlı yazılımları yönetmek amacıyla kullandığı özel kontrol paneli de ele geçirildi. Bu panel vasıtasıyla telefonların tamamen kontrol altına alındığı, kullanıcıların bilgisi dışında üçüncü kişilere SMS gönderilebildiği, gelen ve giden çağrıların yönlendirilebildiği, cihazın kamerası ve ekranının uzaktan izlenebildiği ve anlık konum bilgilerinin takip edilebildiği tespit edildi.
Ayrıca yazılımın, klavye tuşlamalarını kaydederek şifreler ve tek kullanımlık doğrulama kodları gibi en hassas bilgileri saldırganlara ilettiği belirlendi. Bu yöntemle saldırıların yalnızca para amaçlı olmadığı; anlık konum takibiyle hedeflerin izlendiği, kamera görüntüleri kullanılarak şantaj yapıldığı ve binlerce vatandaşın kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği anlaşıldı. Faaliyetlerin örgütün yurt dışındaki uzantıları üzerinden koordine edilerek casusluk amacıyla da kullanıldığı tespit edildi.

MİT SİBER DOLANDIRICILARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞI MESAJINI VERDİ

MİT, son zamanlarda vatandaşların siber dolandırıcılar yüzünden uğradığı mağduriyete izin vermemek için her türlü imkân ve kabiliyetini kullanmaya kararlılıkla devam ediyor.
Yetkililer, siber suç örgütlerinin vatandaşların finansal güvenliğine yönelmiş ciddi tehdit oluşturduğunu, bu nedenle devletin tüm kurumlarının koordineli şekilde yürüttüğü mücadelenin kesintisiz olarak devam edeceğini vurguladı. Vatandaşların, güvenilmeyen kaynaklardan uygulama indirmemeleri, bilinmeyen bağlantılara tıklamamaları ve işlemlerini yalnızca resmi kanallar üzerinden yapmaları gerektiği önemle hatırlatıldı.

