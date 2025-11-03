Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Devlet Bahçeli saat kaçta konuşacak? Grup konuşması saati açıklandı

Devlet Bahçeli grup konuşması saati merakla bekleniyor! Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, salı günü yapılacak grup toplantısında iç ve dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. Türkgün gazetesinde yer alan bilgilere göre, Bahçeli’nin konuşmasının içeriğinde “önemli” ifadesinin özellikle vurgulanması dikkat çekti. İşte Devlet Bahçeli’nin konuşma yapacağı saat ve açıklama öncesi detaylar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 22:59

Genel Başkanı ’nin, partisinin salı günü gerçekleştireceği grup toplantısında yapacağı merak konusu oldu. Bahçeli’nin gündeme ilişkin değerlendirmeleri öncesinde, siyasi kulislerde dikkat çeken başlıklar gündeme geldi.

DEVLET BAHÇELİ KONUŞMASI SAAT KAÇTA?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yapacağı konuşmanın 4 Kasım Salı günü saat 10.45’te başlayacağı bildirildi. Türkgün’de yer alan duyuruda, Bahçeli’nin açıklamalarının “önemli” olarak nitelendirilmesi, konuşmada dikkat çekecek başlıkların yer alacağına işaret etti. Bahçeli’nin hem iç politikadaki gelişmeler hem de dış ilişkilerdeki son durum hakkında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bahçeli’nin gündeminde Türkiye’nin politikaları, terörle mücadelede yürütülen yeni stratejiler ve savunma alanındaki adımlar yer alacak. Eurofighter savaş uçaklarının alımıyla ilgili süreç, son dönemde hükümetin savunma politikasında önemli bir başlık olarak öne çıkarken, Bahçeli’nin bu konuda da mesajlar verebileceği belirtiliyor.

DEVLET BAHÇELİ NE AÇIKLAYACAK?

Bahçeli’nin salı günü yapacağı konuşmada, “Terörsüz Türkiye” sürecine dair değerlendirmelerde bulunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca son haftalarda kamuoyunda gündeme gelen CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin yargı süreçleriyle ilgili görüşlerini de paylaşması bekleniyor. MHP liderinin konuşmasında iç siyasetteki tartışmaların yanı sıra dış politika başlıklarının da yer alması bekleniyor.

Öte yandan, Bahçeli’nin geçmişte KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yaptığı “Türkiye’ye katılma” çağrısı, siyasi gündemde büyük yankı uyandırmıştı. Bu bağlamda, grup toplantısında benzer bir çağrı ya da yeni bir çıkış yapabileceği olasılığı da siyasi kulislerde konuşuluyor.

DEVLET BAHÇELİ GRUP KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin , 4 Kasım Salı günü saat 10.45’te gerçekleştirilecek. Toplantının, MHP’nin Meclis’teki grup salonunda yapılacağı ve Bahçeli’nin her hafta olduğu gibi kürsüden doğrudan partililere ve basın mensuplarına hitap edeceği belirtildi. Bahçeli’nin konuşmasının canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Grup toplantısında, AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na dair son dönemde ortaya atılan “çatlak” iddialarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberliğine vurgu yapması, Bahçeli’nin bu konuda da benzer bir mesaj verebileceği ihtimalini güçlendirdi.

#devlet bahçeli
#devlet bahçeli
#mhp
#mhp
#terör
#güvenlik
#Konuşma
#grup toplantısı
#Türkiye Politikası
#Aktüel
