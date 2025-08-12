Menü Kapat
TGRT Haber
31°
DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak 2025? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 DGS ardından, öğrencilerin sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Öğrenciler tarafından 2025 DGS sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili ÖSYM açıklama yaptı.

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak 2025? Gözler ÖSYM'ye çevrildi
Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinde okuyan ve eğitimlerini 4 yıllık lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği 2025 Dikey Geçiş Sınavı (), 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi.

Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSMY) tarafından 2025 DGS sınavının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı duyuruldu.

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak 2025? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2025?

'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2025 DGS sınavı 14 Ağustos Perşembe günü duyurulacak. Sınavın sonuçlarının öğle saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabilecek.

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak 2025? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025?

DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak tercihlerin YKS sınav yerleştirmelerinin ardından başlaması bekleniyor. geçtiğimiz yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında DGS tercihleri gerçekleştirilmişti.

Konuyla ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapıldığında ise haberimizi güncelleyeceğiz.

