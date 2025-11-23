Dispatch 2. sezon çıkacak mı? Yapımcıdan 2. sezon açıklaması geldi

ABD merkezi oyun stüdyosu AdHoc Studios tarafından geliştirlen hikaye odaklı süper kahraman oyunu Dispatch geçtiğimiz ay oyuncuların beğenisine sunuldu. Kısa sürede büyük başarı elde eden oyun PCGamer'ın haberine göre 10 günde 1 milyon kopya satmayı başardı.

Türkiye'de de popüler olan oyunun 2. sezonuyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Oyuncular tarafından Dispatch 2. sezon çıkacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılıyor.

DİSPATCH 2. SEZON ÇIKACAK MI?

AdHoc Studios'un kuruclarından Pierre Shorette katıldığı bir poadcast'te oyunun 2. sezonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pierre Shorette konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şimdi artık 2. sezon hakkında düşünmemiz şart oldu. Oysa üç hafta önce bu bir soru işaretiydi" ifadelerini kullandı.

Dispatch'in yakaladığı başarının ardından 2. sezonunun geleceği tahmin ediliyor. Ancak henüz AdHoc Studio'nun Dispatch'in 2. sezonuna onay verdiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

DİSPATCH 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

AdHoc Studios'un kurucularından olan Pierre Shorette'nin yaptığı açıklamalara göre oyunun 2. sezonu hakkında henüz yapılmış bir çalışma bulunmuyor. Bu sebepten dolayı Dispatch'in 2. sezonun 2-3 yıl sonra gelmesi bekleniyor. Shorette veya AdHoc Studios tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.