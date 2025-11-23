Menü Kapat
15°
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

15 bin öğretmen atamasında geri sayım! Branş dağılımı netleşti, sonuçlar yarın belli olacak

15 bin öğretmen atamasında geri sayım başladı. On binlerce aday 17-21 Kasım tarihleri arasında tercihlerini yaptı. 24 Kasım’da ise atama işlemleri gerçekleşecek. Sözleşmeli öğretmen atamalarında KPSS puanı ve mülakat sonuçları baz alınırken, branş dağılımına ilişkin detaylar adayların en çok merak ettiği konular arasına girmişti. Öğretmen atamalarına kısa süre kala branş dağılımı netleşti, gözler şimdi sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına çevrildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
13:34
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
13:37

tarafından yapılan açıklamaya göre yarın yani 24 Kasım itibariyle öğretmen ordusuna 15 bin kişi daha eklenecek. Farklı branşlarda yapılacak atamalarda en büyük kadro sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Kadro dağılımı yapılırken ise öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınacak.

ATAMALARDA KPSS PUANI VE MÜLAKAT SONUÇLARINA BAKILACAK

Sözlü sınavda 60 ve üzeri alanların tercihleri de dikkate alınarak başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Atamalarda sözlü sınav başarı puanı, puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si alınarak hesaplanacak.

Sözlü sınav başarı puanının eşit olması durumunda KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

BRANŞ DAĞILIMI NETLEŞTİ

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 15 bin sözleşmeli kapsamında 4 bin 378 sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 özel eğitim öğretmenliği, 1802 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 okul öncesi öğretmenliği ve 757 İngilizce öğretmenliği ataması gerçekleştirilecek.

KADRONUN YÜZDE 80’İ SON 22 YILDA ATANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor. 821 bin 351 öğretmenin ataması 2003-2025 yılları arasında gerçekleştirilirken, yarın yapılacak 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayı 836 bin 351 olacak.

Bu sayı ise mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84’üne denk geliyor.

İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILIYOR

Öğretmen atamalarında, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca norm kadro sayılarına göre mevcut öğretmen ihtiyacı analiz ediliyor, öğretmenlerin alanlara göre arz-talep durumları düzenli izleniyor ve atama planlamaları gerçekleştiriliyor.

Yapılan değerlendirmelerde, bazı alanlarda öğretmen ihtiyacının asgari düzeyde, bazı alanlarda ise halihazırda öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlardan mezun olan aday sayısının mevcut ve yakın dönem ihtiyacının üzerinde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığından çok sayıda personelin ihraç edilmesi, Bakanlığın istihdam planlamalarını etkiledi.

Bakanlık, hem eğitim hizmetlerinin aksamaması hem de personel güvenliğinin sağlanması adına çalışmalar yürüttü.

FETÖ ile mücadele kapsamında, Bakanlığa bağlı, ilişkili ve ilgili birimlerden toplam 27 bin 732 personel kanun hükmünde kararnameler (KHK) ve sonrasında OHAL Komisyonu aracılığıyla ihraç edildi.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#kpss
#Sözlü sınav
#öğretmen ataması
#branş dağılımı
#Aktüel
