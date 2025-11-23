Breaking Bad Türkiye! Lüks villada uyuşturucu üretimi: Kilolarca metamfetamin ele geçirildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da Arnavutköy'de ekipler, lüks bir villada uyuşturucu üretildiğini tespit etmesi üzerine operasyonun düğmesine bastı.
Yapılan çalışmalar neticesinde; villada uyuşturucu üretimi yapıldığı, apartman dairesinde ise satma amaçlı uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satış yapıldığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce, narkotik madde ticareti ile ilgili yürütülen çalışmalarda;
Operasyonda yakalanan bir şahıs, “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ” suçundan adli makamlara sevk edildi. Yaşanan bu olay, Breking Bad dizisinde metamfetamin üretimi için müstakil evlerin kullandıldığı bölümleri akla getirdi.