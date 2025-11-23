Breaking Bad Türkiye! Lüks villada uyuşturucu üretimi: Kilolarca metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da Arnavutköy'de ekipler, lüks bir villada uyuşturucu üretildiğini tespit etmesi üzerine operasyonun düğmesine bastı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; villada uyuşturucu üretimi yapıldığı, apartman dairesinde ise satma amaçlı uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satış yapıldığı belirlendi.

5 KİLO KRİSTAL METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce, narkotik madde ticareti ile ilgili yürütülen çalışmalarda;

1 şüpheli şahıs yakalandı

15 parça halinde 111 kilo 600 gram Ara Kimyasal maddesi,

7 parça halinde 41 kilo 380 gram Sıvı Metamfetamin maddesi,

Kiristal halde 5 kilo 800 gram Metamfetamin maddesi,

2 adet Hassas Terazi,

10.500 ₺ nakit para olmak üzere;

Toplamda ağırlığı 47 kilo 180 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

AKILLARA BREKING BAD DİZİSİ GELDİ

Operasyonda yakalanan bir şahıs, “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ” suçundan adli makamlara sevk edildi. Yaşanan bu olay, Breking Bad dizisinde metamfetamin üretimi için müstakil evlerin kullandıldığı bölümleri akla getirdi.