Gündem
Breaking Bad Türkiye! Lüks villada uyuşturucu üretimi: Kilolarca metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edilen bir villaya operasyon düzenlendi. Operasyonda, metamfetamin üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yaşanan bu olay akıllara; Breking Bad dizisinde metamfetamin üretimi için müstakil evlerin kullandıldığı bölümleri getirdi.

'da 'de ekipler, lüks bir villada üretildiğini tespit etmesi üzerine operasyonun düğmesine bastı.

Breaking Bad Türkiye! Lüks villada uyuşturucu üretimi: Kilolarca metamfetamin ele geçirildi

Yapılan çalışmalar neticesinde; villada uyuşturucu üretimi yapıldığı, apartman dairesinde ise satma amaçlı uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satış yapıldığı belirlendi.

Breaking Bad Türkiye! Lüks villada uyuşturucu üretimi: Kilolarca metamfetamin ele geçirildi

5 KİLO KRİSTAL METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce, narkotik madde ticareti ile ilgili yürütülen çalışmalarda;

  • 1 şüpheli şahıs yakalandı
  • 15 parça halinde 111 kilo 600 gram Ara Kimyasal maddesi,
  • 7 parça halinde 41 kilo 380 gram Sıvı Metamfetamin maddesi,
  • Kiristal halde 5 kilo 800 gram Metamfetamin maddesi,
  • 2 adet Hassas Terazi,
  • 10.500 ₺ nakit para olmak üzere;
  • Toplamda ağırlığı 47 kilo 180 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Breaking Bad Türkiye! Lüks villada uyuşturucu üretimi: Kilolarca metamfetamin ele geçirildi

AKILLARA BREKING BAD DİZİSİ GELDİ

Operasyonda yakalanan bir şahıs, “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ” suçundan adli makamlara sevk edildi. Yaşanan bu olay, Breking Bad dizisinde üretimi için müstakil evlerin kullandıldığı bölümleri akla getirdi.

#istanbul
#operasyon
#uyuşturucu
#arnavutköy
#metamfetamin
#Gündem
