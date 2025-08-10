Doğancan Taşpınar neden öldü, evli mi, kimdir? Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğancan Taşpınar hayatını kaybetti. Oyuncular sendikası ünlü tiyatro oyuncusunun vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan duyuruda "Sevgili meslektaşımız Doğancan Taşpınar'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz." ifadeleri yer aldı.

Ünlü oyuncunun vefat haberinin ardından Doğancan Taşpınar'ın neden öldüğü, evli olup olmadığı gündeme geldi.

DOĞANCAN TAŞPINAR NEDEN ÖLDÜ?

Doğancan Taşpınar'ın ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncunun cenaze töreni ve ölüm nedeniyle ilgili bilgiler açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

DOĞANCAN TAŞPINAR KİMDİR?

Doğancan Taşpınar, 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2001 yılında Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan'ın kurduğu Tiyatro Topluluğu'nda oyunculuk kariyerine başladı. 2003 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı.

Kariyeri boyunca oyunculuğun yanı sıra yönetmen, yardımcı yönetmen ve prodüktörlük de yaptı. Gül'e Ağıt, Sokak Kızı İrma, Gülünç Karanlık, Oldum Ben Anne, Bülent Beyin Hikayesi, Ali'nin Rüyası, Tik ve Tak, Romeo ve Juliet, Pof'laPaf, Külhanbeyi Müzikali ve Dar Alan gibi birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı. Televizyon ekranlarında ise "Küçük Kadınlar" dizisiyle rol almıştı.

DOĞANCAN TAŞPINAR EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Doğancan Taşpınar kendi gibi tiyatro oyuncusu olan Balca Yücesoy ile evlidir.