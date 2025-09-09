Menü Kapat
Domenico Tedesco maaşı ne kadar olacak? Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

Domenico Tedesco Fenerbahçe’de ne kadar kazanacak merak ediliyordu. Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco’yu getirdiğini açıkladı. 39 yaşındaki teknik adam ile iki yıllık sözleşme için anlaşma sağlanırken, Tedesco’nun yardımcılığını sarı-lacivertlilerin eski kaptanlarından Gökhan Gönül üstlenecek. İşte Domenico Tedesco sözleşmesi ile ilgili detaylar…

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 18:21
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 18:28

yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başına iki yıllığına geçti.

TEDESCO KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK?

Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, teknik adamın görev süresinin iki sezonu kapsayacağı, imza töreninin ise ilerleyen günlerde gerçekleştirileceği belirtildi. Bu anlaşmayla birlikte Tedesco, sarı-lacivertli ekibin 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında teknik direktörlük görevini üstlenecek.

Tedesco’nun yanında görev alacak isim de dikkat çekti. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlık yapan Gökhan Gönül’ün yeni teknik ekipte yardımcı antrenörlük görevini üstleneceği açıklandı.

TEDESCO'NUN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Domenico Tedesco, futbol kariyerinde birçok farklı takımda görev aldı. Son olarak Belçika Milli Takımı’nı çalıştıran Tedesco, bu görevinden 17 Ocak 2025 tarihinde ayrıldı. Belçika Milli Takımı ile 24 karşılaşmada takımın başında yer aldı ve 1.75 puan ortalaması yakaladı.

Milli takım deneyiminin öncesinde ise kulüp bazında farklı ülkelerde görev yaptı. Leipzig, Spartak Moskova ve Schalke gibi takımlarda çalıştı. Kariyerine altyapı antrenörlüğü ile başlayan Tedesco, özellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih etmesiyle tanınıyor. 12 Eylül 1985 doğumlu olan Alman-İtalyan teknik adam, futbol bilgisiyle farklı liglerde deneyim kazanmış bir isim olarak dikkat çekiyor.

DOMENİCO TEDESCO MAAŞI NE KADAR?

Fenerbahçe’nin resmi açıklamasında Domenico Tedesco’nun maaş detaylarına yer verilmedi. Kulüp, sözleşme süresi ve yardımcı antrenör kadrosunu paylaşırken, yıllık ücret konusunda herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Taraftarların merakla beklediği maaş konusu ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak. Bu nedenle, yeni teknik adamın maaşının ne kadar olacağı konusu şu an için belirsizliğini koruyor.

DOMENİCO TEDESCO TAZMİNATI VAR MI, NE KADAR?

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada Domenico Tedesco’nun sözleşmesine ilişkin tazminat detayları hakkında da herhangi bir bilgi verilmedi. Teknik direktörün iki yıllık anlaşmasının resmi duyurusunda sadece sözleşmenin süresi ve yardımcı antrenörlük görevi açıklanırken, fesih halinde ödenecek olası tazminatla ilgili bir paylaşım yapılmadı.

