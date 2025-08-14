Menü Kapat
Dorgeles Nene kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe'de sürpriz kanat

Kanat mevkisine takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin, Red Bull Salzburg'dan Dorgeles Nene için görüşmelere başladığı iddia edilirken oyuncunun kariyeri merak ediliyor.

Dorgeles Nene kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe'de sürpriz kanat
14.08.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 16:46

'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , çalışmalarına hız verdi.

Sarı-lacivertli kulübün kanat rotasyonunu güçlendirmek amacıyla gündemine aldığı son ismin Dorgeles Nene olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe yönetimi ve Red Bull Salzburg kulübü, Dorgeles Nene'nin transferi konusunda müzakerelere başladı.

Bu gelişme, kulübün bir süredir ilgilendiği transferiyle eş zamanlı olarak gündeme geldi.

Transferin mali detayları ve olası bir anlaşmanın koşulları üzerinde pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Dorgeles Nene kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe'de sürpriz kanat

DORGELES NENE KAÇ YAŞINDA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

23 Aralık 2002 doğumlu olan Malili futbolcu Nene Dorgeles, forvet ve kanat mevkilerinde görev yapıyor.

2021 yılında Red Bull Salzburg'a transfer olan oyuncu, gelişimini sürdürmesi amacıyla Liefering, SV Ried ve Westerlo gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon çıktığı 30 maçta 13 gol ve 8 asistlik bir skor katkısı sağladı.

174 cm boyunda ve 74 kilogram olan Nene Dorgeles, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

Oyuncunun piyasa değeri ise 12 milyon euro.

