Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Dün gece deprem oldu mu? 23 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Dün gece İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bingöl, Malatya ve Tokat gibi ilçelerimizde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi son dakika son depremler listesinde yer alıyor. 23 Ağustos AFAD son depremler listesinde dün gece olan sarsıntıların detayları yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dün gece deprem oldu mu? 23 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 08:05
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 08:05

ve aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen depremlerin büyüklüğünü, saatini ve konumunu öğrenebiliyoruz. 'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki sonrasında artçılar devam ediyor.

DÜN GECE DEPREM OLDU MU 23 AĞUSTOS?

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Balıkesir gün içerisinde birçok kez sallanırken dün gece de orta şiddetli sarsıntılar devam etti.

Dün gece deprem oldu mu? 23 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi günlük ve anlık olarak son dakika depremlerinin saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. Türkiye genelinde orta şiddetli sarsıntılar olmaya devam ederken dün gece hissedilen, büyük bir deprem olmadı. İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bingöl, Tokat, Kars'ta yaşanan sarsıntıları son dakika son depremler listesi sayesinde öğrenebilmekteyiz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 23 AĞUSTOS 2025

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tokat'ta büyük deprem bekleniyor mu? Uzman isim deprem ihtimali hakkında konuştu
ETİKETLER
#deprem
#afad
#kandilli rasathanesi
#balıkesir
#sarsıntı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.