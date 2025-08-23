Dün gece deprem oldu mu? 23 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen depremlerin büyüklüğünü, saatini ve konumunu öğrenebiliyoruz. Balıkesir'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçılar devam ediyor.

DÜN GECE DEPREM OLDU MU 23 AĞUSTOS?

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos günü meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Balıkesir gün içerisinde birçok kez sallanırken dün gece de orta şiddetli sarsıntılar devam etti.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi günlük ve anlık olarak son dakika depremlerinin saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. Türkiye genelinde orta şiddetli sarsıntılar olmaya devam ederken dün gece hissedilen, büyük bir deprem olmadı. İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bingöl, Tokat, Kars'ta yaşanan sarsıntıları son dakika son depremler listesi sayesinde öğrenebilmekteyiz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 23 AĞUSTOS 2025