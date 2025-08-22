Tokat'ta büyük deprem bekleniyor mu? Uzman isim deprem ihtimali hakkında konuştu

21 Ağustos günü Tokat'ta yaşanan depremin ardından vatandaşlar daha büyük deprem olma ihtimalini ve 4,1'lik depremin öncü olma ihtimalini gündeme getirmişti. Deprem Bilimci Serkan İçelli, Tokat fay hatları ile ilgili açıklamada bulundu.

TOKAT'TA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Tokat Sulusaray'da 21 Ağustos günü meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi. Deprem Bilimci Serkan İçelli, "Buğdaylı fayı, 5.6'lık deprem üretmişti. Bu fayın rahatlaması için 5.6 ve 5.8 büyüklüğünde deprem üretmesi muhtemeldir" ifadelerini kullanarak depremi yorumladı.

Buğdaylı kötünde 2024 senesinde yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremden 1 sene sonra 4,1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Herhangi bir can kaybı ve hasarın olmadığı deprem için İçelli, "Bu fay daha sonra 5.6'lık bir deprem üretti. Bu depremlerin ardından yine arka arkaya 5 tane 4'lük deprem olmuştu. Önceki gün akşam yaşadığımız 4.2'lik deprem sürpriz değildi. Gelmesi gereken artçı yerleşmelerden bir tanesiydi. Orası yaklaşık 25 kilometredir. Bu fayın 10 kilometre kadarı yırtıldı. Yine aynı büyüklükte bu fayın rahatlaması için 5.6 ve 5.8 büyüklüğünde deprem üretmesi muhtemeldir. O bölgede aynı büyüklükte bir deprem oradaki yorgun binalarda ve yapılarda yıkımlar yapabilir. Özellikle iç Anadolu'da yıkım eşiğimiz 5.5 büyüklüğündedir. Yani 5.5 büyüklüğünün üstündeki depremler köy yerlerinde, mezralarda ve kırsal kesimde yıkımlar yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

TOKAT'TA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

2024 senesinde Tokat'ta yaşanan sarsıntı sonrasında AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Buğdaylı Fayı'nın 6 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini söylemişti. 2025 yılında yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem hakkında Deprem Bilimci Serkan İçelli de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.