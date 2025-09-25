Dünya Kahve Günü ne zaman? 1 Ekim Dünya kahve günü mü?

Dünya Kahve Günü, Uluslararası Kahve Kurumu (ICO) tarafından 2015 senesinde Milano’da gerçekleştirilen Expo’da duyuruldu.

Bu anlamlı gün, kahvenin dünya çapında ne kadar sevildiğini ve kültürel bir içecek olarak ne kadar kıymetli olduğunu kutlamak için düzenleniyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ HANGİ TARİHTE?

1 Ekim, Dünya Kahve Günü olarak anılıyor.

Bu özel günde, birçok kahve mekânı ve marka, kahveyle ilgili organizasyonlar yapar, kampanyalar sunar ve kahve kültürü hakkında bilinç oluşturmayı amaçlıyor.

Ayrıca yine 1 Ekim, Birleşmiş Milletler tarafından 1990 yılında Dünya Yaşlılar Günü olarak da kutlanmaya başlandı.