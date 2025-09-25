Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Akıl almaz olay! Parmağı kapan öğrencisini, kanlar içinde sınıfta oturttu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2. sınıf öğrencisi Poyraz A.'nın parmağı sınıf kapısına sıkışınca koptu. Küçük çocuğun parmağı kopmasına rağmen, öğretmeni durumu ciddiye almadı ve öğrenci bir ders boyunca sınıfta kanlar içinde oturttu. Gözyaşları içinde olayı anlatan anne Gamze T, kopan parmağı kendi imkanlarıyla hastaneye götürdüklerini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akıl almaz olay! Parmağı kapan öğrencisini, kanlar içinde sınıfta oturttu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 17:48

'nın ilçesinde akıllar durgunluk veren bir olay yaşandı. Setbaşı Dörtçelik İlkokulu'nda teneffüs sırasında bir öğrencinin, kapının kapanmasıyla parmağı koptu. Büyük acı yaşayan Poyraz A.'nın arkadaşları hemen yardım istese de öğretmen hiç umursamadan derse devam etti. Öğretmenin bu duruma kayıtsız kalmasından sonra öğrenciler durumu Poyraz'ın annesine haber verdi. Çocuğun velisi Gamze T., okula gelerek yaralı oğlunu kendi imkanlarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Akıl almaz olay! Parmağı kapan öğrencisini, kanlar içinde sınıfta oturttu

KOPAN PARMAĞI HASTANEYE AİLESİ YETİŞTİRDİ

Burada tedaviye alınan Poyraz'ın kopan parmağı ise arkadaşları tarafından okul koridorunda bulundu. Aile, parmağı buz kutusunda hastaneye yetiştirerek doktorlara teslim etti. Uludağ Üniversitesi'ne sevk edilen ve burada yapılan başarılı operasyonla küçük çocuğun parmağı yeniden yerine dikildi.

Akıl almaz olay! Parmağı kapan öğrencisini, kanlar içinde sınıfta oturttu

"AKIL ALACAK GİBİ DEĞİL"

Gözyaşları içinde olayı anlatan anne Gamze T. okula geldiğinde gördükleri karşısında şok olduğunu belirterek, "Çocuğumun parmağının sadece peçete ile sarılı olduğunu gördüm. Kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm. Okula sağlık ekibi ve ambulans çağrılmaması akıl alacak gibi değil" ifadelerini kullandı.

Akıl almaz olay! Parmağı kapan öğrencisini, kanlar içinde sınıfta oturttu

ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aile, ihmalkar davrandığını öne sürdükleri öğretmen Ü.Ö.K.'den şikayetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Veliler de bu olaya tepki gösterirken, okul idarecileri ve öğretmenlerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdiler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teksas değil İstanbul! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada
Erken doğum skandalında yeni gelişme! O doktor gözaltına alındı
ETİKETLER
#öğrenci
#bursa
#hastane
#osmangazi
#ilkokul
#Parmağı Koptu
#Okul İmkanları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.