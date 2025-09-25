Akıl almaz olay! Parmağı kapan öğrencisini, kanlar içinde sınıfta oturttu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akıllar durgunluk veren bir olay yaşandı. Setbaşı Dörtçelik İlkokulu'nda teneffüs sırasında bir öğrencinin, kapının kapanmasıyla parmağı koptu. Büyük acı yaşayan Poyraz A.'nın arkadaşları hemen yardım istese de öğretmen hiç umursamadan derse devam etti. Öğretmenin bu duruma kayıtsız kalmasından sonra öğrenciler durumu Poyraz'ın annesine haber verdi. Çocuğun velisi Gamze T., okula gelerek yaralı oğlunu kendi imkanlarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

KOPAN PARMAĞI HASTANEYE AİLESİ YETİŞTİRDİ

Burada tedaviye alınan Poyraz'ın kopan parmağı ise arkadaşları tarafından okul koridorunda bulundu. Aile, parmağı buz kutusunda hastaneye yetiştirerek doktorlara teslim etti. Uludağ Üniversitesi'ne sevk edilen ve burada yapılan başarılı operasyonla küçük çocuğun parmağı yeniden yerine dikildi.

"AKIL ALACAK GİBİ DEĞİL"

Gözyaşları içinde olayı anlatan anne Gamze T. okula geldiğinde gördükleri karşısında şok olduğunu belirterek, "Çocuğumun parmağının sadece peçete ile sarılı olduğunu gördüm. Kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm. Okula sağlık ekibi ve ambulans çağrılmaması akıl alacak gibi değil" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aile, ihmalkar davrandığını öne sürdükleri öğretmen Ü.Ö.K.'den şikayetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Veliler de bu olaya tepki gösterirken, okul idarecileri ve öğretmenlerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdiler.