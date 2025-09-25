Erken doğum skandalında yeni gelişme! O doktor gözaltına alındı

Türkiye'nin gündemine oturan Yeni Doğan Çetesi ardından şimdi de erken doğum iddiası gündem oldu! İstanbul Sancaktepe'de bulunan özel bir hastanede doğumu başlamamış anne adaylarına bilgisi ve onayı dışında doğumun başlaması için ilaç verildiği iddia edildi. Rahimden verilen bir sıvıyla normal doğum süresi dolmayan anne adayları bebeklerini bulundukları hastanede dünyaya getirmek zorunda kaldığı belirtildi. Gelişimini tamamlayamadan erken doğan bebeklerin küveze koyulduğu iddia edildi. Bahse konu olan doktor ise gözaltında ifadesi alındıktan sonra salıverildiği eöğrenildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sancaktepe'de özel bir hastanede henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddiasına ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Edinilen bilgilere göre, Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmış, söz konusu hastanenin 'Kadın Hastalıkları ve Doğum' branşında hasta kabulü 19 Eylül tarihi itibarıyla durdurulmuştu. Kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin hizmetlerinin askıya alındığı hastaneye ilişkin soruşturmada, olayın merkezinde yer alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINIP SALIVERİLDİ

Hakkında yakalama kararı verilen şüpheli P.Ç.'nin, dün Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Evde yapılan aramalarda ise 2 USB, 1 dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna el konulduğu aktarıldı.

Polis Merkezine götürülen ve hakkında "TCK 158/1E Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçundan işlem gören P.Ç., sevk edildiği adli makamlarca "adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

HASTANEDEKİ DOĞUM VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.