Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Erken doğum skandalında yeni gelişme! O doktor gözaltına alındı

Sancaktepe'de bulunan özel bir hastanede henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddia edilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı öğrenilirken, bahse konu olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. gözaltına alındıktan sonra salıverildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 17:25

Türkiye'nin gündemine oturan Yeni Doğan Çetesi ardından şimdi de erken doğum iddiası gündem oldu! İstanbul 'de bulunan özel bir hastanede doğumu başlamamış anne adaylarına bilgisi ve onayı dışında doğumun başlaması için ilaç verildiği iddia edildi. Rahimden verilen bir sıvıyla normal doğum süresi dolmayan anne adayları bebeklerini bulundukları hastanede dünyaya getirmek zorunda kaldığı belirtildi. Gelişimini tamamlayamadan erken doğan bebeklerin küveze koyulduğu iddia edildi. Bahse konu olan doktor ise gözaltında ifadesi alındıktan sonra salıverildiği eöğrenildi.

Erken doğum skandalında yeni gelişme! O doktor gözaltına alındı

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sancaktepe'de özel bir hastanede henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddiasına ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Edinilen bilgilere göre, Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmış, söz konusu hastanenin 'Kadın Hastalıkları ve Doğum' branşında hasta kabulü 19 Eylül tarihi itibarıyla durdurulmuştu. Kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin hizmetlerinin askıya alındığı hastaneye ilişkin soruşturmada, olayın merkezinde yer alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.

Erken doğum skandalında yeni gelişme! O doktor gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINIP SALIVERİLDİ

Hakkında yakalama kararı verilen şüpheli P.Ç.'nin, dün Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Evde yapılan aramalarda ise 2 USB, 1 dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna el konulduğu aktarıldı.

Polis Merkezine götürülen ve hakkında "TCK 158/1E Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçundan işlem gören P.Ç., sevk edildiği adli makamlarca "adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

HASTANEDEKİ DOĞUM VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da doğum skandalı: Doktor hamile kadınların haberi olmadan bunu yaptı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı! Bir buçuk saat boyunca yardım istedi
ETİKETLER
#sancaktepe
#Erken Doğum
#Hastane Soruşturması
#Doktor Gözaltına Alındı
#Ilaçla Doğum
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.