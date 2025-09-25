Alman elektronik ve mühendislik devinde kriz: Binlerce işçi çıkartılacak!

Almanya merkezli elektronik ve mühendislik firması Bosch'un Yönetim Kurulu üyesi Stefan Grosch, geçtiğimiz yıl işten çıkarılacağı açıklanan 9 bin işçiye ek olarak 2030 yılına kadar yaklaşık 13 bin çalışanının daha işine son verileceğini duyurdu.

YÜKSEK MALİYETLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Almanya'da son dönemde işten çıkarma kararlarına bir yenisi daha eklendi. Almanya merkezli elektronik ve mühendislik firması Bosch'un Yönetim Kurulu üyesi ve İşçi İlişkileri Direktörü Stefan Grosch Alman basınına yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar yaklaşık 13 bin çalışanın işine son verileceğini söyledi. Grosch, işten çıkarmaların E-mobilite'den satış noktalarında çalışanlara kadar birçok bölümde gerçekleşeceğini aktardı. Stefan Grosch, şirketin işten çıkarma gerekçesinin küresel otomotiv sektöründeki yapısal değişim, Çin kaynaklı tedarikçi baskısı, yüksek maliyetler olduğunu bildirdi.

ALMANYA'DAKİ TESİSLERDE GERÇEKLEŞECEK

Bosch'un Yönetim Kurulu üyesi, şirketin işten çıkarmalarının tamamının Almanya'daki tesislerinde gerçekleşeceğini, işten çıkarmaların yapılacağı tesislerin ise Stuttgart-Feuerbach, Waiblingen, Schwieberdingen, Bühl/Bühlertal ve Homburg (Saarland) olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl 9 bin kişiyi işten çıkaracağını duyuran şirket, 2030 yılına kadar toplamda 22 bin çalışanıyla yollarını ayırmış olacak.



Grosch, 2030 yılına kadar yıllık maliyetleri 2,5 milyar euro daha azaltmayı planladıklarını duyurmuştu

Merkezi Stuttgart kenti yakınlarındaki Gerlingen'de bulunan şirketin Almanya'daki mobilite tesislerinde 70 bin, ülke genelinde 129 bin dünyada ise 418 bin çalışanı bulunuyor. Geçtiğimiz hafta, Bosch'un mobilite bölümü başkanı Markus Heyn ve İşçi İlişkileri Direktörü Stefan Grosch, 2030 yılına kadar yıllık maliyetleri 2,5 milyar euro daha azaltmayı planladıklarını duyurmuştu. Heyn ve Grosch, işten çıkarmaların yanı sıra, malzeme ve işletme maliyetlerini düşürmek, tesis ve binalara yapılan yatırımları azaltmak ve lojistik ve tedarik zincirlerini düzenlemek istediklerini de belirtmişti.