22°
Erdoğan Trump görüşmesi başladı mı, bitti mi? Trump kapıda karşıladı

Trump Erdoğan görüşmesi başladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Beyaz Saray’da bir araya geldi. İkili görüşmede Türkiye’nin F-35 ve F-16 programları, Suriye’deki gelişmeler, Gazze’deki İsrail saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı, Doğu Akdeniz’deki enerji dengeleri ve Heybeliada Ruhban Okulu konularının ele alınması bekleniyor. İşte Erdoğan Trump görüşmesinde son durum ve açıklamalar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 18:46

Cumhurbaşkanı ile Başkanı , ’da kritik bir için buluştu. Erdoğan, görüşme öncesinde Trump tarafından resmi törenle karşılandıktan sonra Oval Ofis’e geçti.

TRUMP ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI MI?

Washington’da merakla beklenen Erdoğan-Trump zirvesi başladı. , ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. İki lider, önce Oval Ofis’te ikili görüşmeye geçti. Bu görüşmenin ardından Kabine Odası’nda öğle yemeğinde kapsamlı değerlendirmelerin yapılması planlandı. Görüşme basına kapalı şekilde yürütülüyor ve zirvenin ardından detayların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Erdoğan Trump görüşmesi başladı mı, bitti mi? Trump kapıda karşıladı

Trump, görüşmeden birkaç gün önce yaptığı açıklamada Erdoğan ile güçlü ilişkilere sahip olduklarını belirtmişti. Erdoğan ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, zirvede ABD ile ticaret, yatırım ve savunma sanayii başta olmak üzere pek çok konunun gündeme geleceğini ifade etmişti. Son olarak iki lider haziran ayında NATO Liderler Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü.

Erdoğan Trump görüşmesi başladı mı, bitti mi? Trump kapıda karşıladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TRUMP HANGİ KONULARI GÖRÜŞECEK?

Beyaz Saray’daki görüşmede gündeme gelmesi beklenen başlıklar oldukça kapsamlı. ’nin programındaki konumu, savunma sanayii iş birlikleri ve F-16 tedariki önemli maddeler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Suriye’de istikrarın sağlanması, terörle mücadele, Gazze’deki saldırıların durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması da ele alınacak kritik konular arasında bulunuyor.

Erdoğan Trump görüşmesi başladı mı, bitti mi? Trump kapıda karşıladı

Ayrıca Doğu Akdeniz’de enerji dengesi, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde İstanbul’da yapılan barış görüşmeleri ve Heybeliada Ruhban Okulu meselesi de gündemde olacak. Erdoğan’ın özellikle Gazze’de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi için yapılması gerekenleri Trump’a aktaracağı belirtiliyor. İki ülkenin küresel barışa katkı sağlayacak girişimlerinin de masaya yatırılması bekleniyor.

Erdoğan Trump görüşmesi başladı mı, bitti mi? Trump kapıda karşıladı

TRUMP ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeler henüz sona ermedi. Liderler önce Oval Ofis’te ikili görüşmede bir araya gelirken, ardından Kabine Odası’nda öğle yemeğinde görüşmelerin devam etmesi planlandı. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşiyor.

Erdoğan Trump görüşmesi başladı mı, bitti mi? Trump kapıda karşıladı

Trump’ın görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda, ticaret ve askeri anlaşmalara vurgu yapması dikkat çekmişti. Erdoğan ise zirvenin hem iki ülke ilişkilerine hem de küresel barışa katkı sağlayacağına inandığını belirtmişti. Görüşmenin bitişi ve sonuçlarıyla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde gelmesi bekleniyor.

