İzmir’de çöp krizi sürüyor: Başkan Tugay’a ‘grev kırıcılığı’ protestosu

İzmir'de Karşıyaka Belediyesinde yaşanan maaş krizinden kaynaklı çöp dağları büyürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay temizlik ekiplerini devreye soktu ve Karşıyaka Çarşısı'nda çöp toplattı.

Çöplerin toplanmasının ardından grev kırıcılıkla suçlanan Tugay, belediye binası önünde işçilerin protestosuyla karşılaştı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde maaşlarını alamayan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ilçede başta çöp toplama olmak üzere birçok hizmet aksadı. İlçede çöp konteynerleri dolup taşarken, çevre sakinleri kötü koku ve görüntü kirliliğinden şikayet etti. 3 gündür toplanmayan çöpler mahalle aralarında yığınlar oluştururken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Karşıyaka Çarşısı'na giderek temizlik ekiplerine çöpleri toplatma talimatı verdi. Tugay, ardından Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile belediye hizmet binasında bir araya geldi.

BÜYÜKŞEHİR VE KARŞIYAKA KARŞI KARŞIYA

Ekiplerin, çöpleri topladığı esnada iş bırakma eylemine devam eden sendikalı Karşıyaka Belediye işçileri ise çöp arabalarına müdahalede bulundu. Çöplerin toplanmasına tepki gösteren Karşıyaka Belediyesi işçileriyle büyükşehir ekipleri arasında gerginlik çıktı. İşçiler çöplerin toplanmasını engelleyerek araçları bölgeden çıkartmak istemesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Ayrıca belediye hizmet binası üzerinde polis helikopterin uçması da dikkat çekti.

Toplantı sonrası bina çıkışında sendikalı işçilerin protestosuyla karşılaşan Tugay, işçiler tarafından "grev kırıcılığı" yapmakla suçlandı.