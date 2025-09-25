Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İzmir’de çöp krizi sürüyor: Başkan Tugay’a ‘grev kırıcılığı’ protestosu

İzmir'de çöp krizi büyüyor. Karşıyaka'da maaşlarını alamayan belediye işçilerinin başlattığı çöp toplamama eylemi sonucu her yerde atık tepeleri oluşmaya başladı. Konteynerlerden dolup taşan çöplerin sonucu kötü koku ve kirlilik vatandaşlardan tepkiye neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi çöpleri toplamaya başlayınca belediye işçileri tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir’de çöp krizi sürüyor: Başkan Tugay’a ‘grev kırıcılığı’ protestosu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 18:03

'de Belediyesinde yaşanan maaş krizinden kaynaklı çöp dağları büyürken, Büyükşehir Belediye Başkanı temizlik ekiplerini devreye soktu ve Karşıyaka Çarşısı'nda çöp toplattı.

İzmir’de çöp krizi sürüyor: Başkan Tugay’a ‘grev kırıcılığı’ protestosu

Çöplerin toplanmasının ardından grev kırıcılıkla suçlanan Tugay, belediye binası önünde işçilerin protestosuyla karşılaştı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde maaşlarını alamayan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ilçede başta çöp toplama olmak üzere birçok hizmet aksadı. İlçede çöp konteynerleri dolup taşarken, çevre sakinleri kötü koku ve görüntü kirliliğinden şikayet etti. 3 gündür toplanmayan çöpler mahalle aralarında yığınlar oluştururken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Karşıyaka Çarşısı'na giderek temizlik ekiplerine çöpleri toplatma talimatı verdi. Tugay, ardından Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile belediye hizmet binasında bir araya geldi.

İzmir’de çöp krizi sürüyor: Başkan Tugay’a ‘grev kırıcılığı’ protestosu

BÜYÜKŞEHİR VE KARŞIYAKA KARŞI KARŞIYA

Ekiplerin, çöpleri topladığı esnada iş bırakma eylemine devam eden sendikalı Karşıyaka Belediye işçileri ise çöp arabalarına müdahalede bulundu. Çöplerin toplanmasına tepki gösteren Karşıyaka Belediyesi işçileriyle büyükşehir ekipleri arasında gerginlik çıktı. İşçiler çöplerin toplanmasını engelleyerek araçları bölgeden çıkartmak istemesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

İzmir’de çöp krizi sürüyor: Başkan Tugay’a ‘grev kırıcılığı’ protestosu

Ayrıca belediye hizmet binası üzerinde polis helikopterin uçması da dikkat çekti.
Toplantı sonrası bina çıkışında sendikalı işçilerin protestosuyla karşılaşan Tugay, işçiler tarafından "grev kırıcılığı" yapmakla suçlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlık İzmir'deki çöp krizi için harekete geçti! 3 belediye hakkında inceleme
ETİKETLER
#izmir
#karşıyaka
#Cemil Tugay
#Çöp Krizı
#Belediye Grevi
#Maaş Krizı
#Yıldız Ünsal
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.