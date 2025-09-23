Bakanlık İzmir'deki çöp krizi için harekete geçti! 3 belediye hakkında inceleme

Türkiye'nin ünlü tatil beldelerinden İzmir, aylardır çöp kriziyle gündemde. Kronik hale gelen bu sorun vatandaşları da canından bezdirmiş durumda.

HİZMETLER DURDU

CHP'li belediyeler tarafından kent genelinde işçilerin maaşları ödenmeyince hizmetler durdu, kentin sokakları çöplüğe döndü.

Halk aylardır CHP'li belediyeleri yetersizlikle suçlarken, çöp dağlarının olduğu bölgelere pankartlar bırakılmaya başlandı.

BİLGİ VE BELGE TOPLAYACAKLAR

Durum çığırından çıkma vaziyetine gelince yetkililer harekete geçti. Çöplerin, çevre ve halk sağlığını tehdit eder hale geldiği iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı iki mülkiye müfettişini İzmir’e görevlendirerek çöp sorunu hakkında bilgi ve belge istedi.

3 BELEDİYEYE İNCELEME

Ağır çöp sorunlarının yaşandığı iddia edilen Konak, Buca ve Karabağlar belediyeleri hakkında inceleme başlatıldı.