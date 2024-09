Dursun Ataş'ın istifa etmesiyle İYİ Parti'de vekil sayısı 31 oldu

06 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 13:58

Seçimin ardından İYİ Parti'de sular durulmadı. İstenilen oy oranının alınamaması ve genel başkan değişikliği sonrasında istifalar olmuştu. Bir görevden ayrılma duyurusu da Dursun Ataş'tan geldi.

31 Mart 2024 seçimlerinde istediği oy oranını alamayan İYİ Parti'de vekiller istifa etmeye başlamıştı. Bugün bir haber de Dursun Ataş'tan geldi. Ataş, görevinden ayrıldığını duyurdu.

DURSUN ATAŞ İSTİFA MI ETTİ, NEDEN SON DAKİKA?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, istifasını duyurdu.

Açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Bugün, büyük bir onurla sürdürdüğüm İYİ Parti üyeliğime veda ederken, içimde derin bir sorumluluk duygusuyla sizlere sesleniyorum. Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil; bilakis, millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır. Kuruluşundan itibaren içinde bulunduğum İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, ülkemizin refahı, demokrasimizin güçlenmesi, milletin sesini duyurmak ve vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için var gücümle, gece-gündüz, yedi gün yirmi dört saat çalıştım." sözlerine şöyle devam etti:

"İYİ Parti’nin kuruluş sürecinden bugüne geçirdiğim zaman diliminde de elde ettiğim deneyimler ve biriktirdiğim dostluklar, bana her zaman güç verecektir. Bundan sonraki süreçte, her birinizin sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ülkemizin geleceği için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Bu yeni yolda, tek gayem milletime hizmet, tek hedefim ülkemizin aydınlık yarınlarıdır."

İYİ PARTİ'DE VEKİL SAYISI KAÇ OLDU, SON DURUM NEDİR?

Dursun Ataş'ın istifasıyla beraber İYİ Parti'de vekil sayısı 31'e düştü. Seçim sonrasında gelen istifalar sonrasında partide vekil sayısında düşüş yaşanmıştı.