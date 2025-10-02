DUS 2. dönem sınavı ne zaman? DUS STS giriş belgesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2025-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı için sınav tarihleri yaklaşıyor.
Sınava katılım sağlayacak adaylar giriş belgeleri ile ilgili sorgulama yapmaya başladı.
2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Belirleme Sınavı 12 Ekim 2025 tarihinde yapılacaktır.
Sınavlara başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri konum bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elde edebilecektir.