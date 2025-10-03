Sinema bileti 120 TL hangi illerde, sinemalarda geçerli olacak?

Sinema biletleri belirli bir günde 120 TL'den satışa çıkacak. Sinema Günü ilan edilen o günde biletler sadece 120 TL olacak.

SİNEMA BİLETİ 120 TL HANGİ İLLERDE?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema bileti 120 TL kampanyasının hangi günler geçerli olduğunu duyurdu. Yıl sonuna kadar çarşamba günleri tüm illerde sinema biletleri 120 TL'den satışa çıkacak.

SİNEMA BİLETİ 120 TL HANGİ SİNEMALARDA GEÇERLİ?

Sinema biletleri çarşamba günleri 120 TL'den satışa çıkarken vatandaşlar tek fiyat üzerinden satın alacak. Kampanyaya katılacak olan salonlar henüz duyurulmazken kampanyaya dahil olan sinema salonlarında 120 TL bilet satışı olacak.

SİNEMA BİLETİ HANGİ GÜN UCUZ?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Fuaye alanında 2025-2026 kültür-sanat dönemi projelerini anlatırken sinema biletlerinin çarşamba günü 120 TL olacağını duyurdu. Sinema Günü kapsamında biletler çarşamba günleri normal günlere göre daha ucuz olarak satışa çıkacak.