Sinema bileti 120 TL hangi günler, hangi salonlarda? Bakan Ersoy ucuz bilet kampanyasını duyurdu

"Sanat Her Yerde" vizyonuyla kapsamında sinema biletleri belirli günde 120 TL'den satışa çıkacak. Bu sayede birçok kişi sinemaya gidebilecek.

SİNEMA BİLETİ 120 TL HANGİ GÜNLERDE?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Fuaye alanında 2025-2026 kültür-sanat dönemi projelerini anlatırken sinema biletlerinin çarşamba günü 120 TL'den satışa çıkacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonuna kadar Çarşamba günlerinin “Sinema Günü” ilan edildiğini duyururken artık her çarşamba günü biletler 120 TL'den satışa çıkacak.

SİNEMA BİLETİ 120 TL HANGİ SALONLARDA?

Sinema bileti 80 TL kampanyasına yoğun ilgi gösterilmesinin ardından Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar çarşamba günlerinin Sinema Günü ilan edildiğini duyurdu. Buna göre kampanyaya katılan tüm salonlarda çarşamba günleri biletler 120 TL olacak. Kampanyaya katılan salonlar henüz duyurulmazken bekleyiş sürüyor.

SİNEMA BİLETİ 120 TL SADECE ÇARŞAMBA GÜNÜ MÜ?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çarşamba günlerinin Sinema günü ilan edildiğini duyurdu. Buna göre sene sonuna kadar çarşamba günleri kampanyaya katılan salonlarda sinema biletleri 120 TL olacak.