Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

DUS 2. dönem tercihleri başladı mı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından 2025-DUS 2. Dönem: Tercihlerin Alınmasına ilişkin bildiri yayımlandı. 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) tercih işlemleri bugün itibariyle başladı.

DUS 2. dönem tercihleri başladı mı ne zaman yapılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
19:32
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
19:32

DUS tercih ekranı Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-DUS 2. Dönem: tercihleri alınmaya başlandı.

DUS 2. dönem tercihleri başladı mı ne zaman yapılacak?

DUS TERCİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ

2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 18-24 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 18 Kasım 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden şahsen olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Tercih işlemleri, 24 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da bitecek.

DUS 2. dönem tercihleri başladı mı ne zaman yapılacak?

Yerleştirme sürecinde, 2025-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda bulunan ilke ve kurallar uygulanacak.

2025 DUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel malumatlar ve tablolar, kılavuzda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri özenle incelemesi gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

DUS 2. Dönem tercihleri için son başvuru tarihi ve saati nedir?
Tercih işlemleri, 24 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
ETİKETLER
#ösym
#diş hekimliği
#tercihler
#Düşük Donanımlı Televizyon
#Sınav G Irş Yerleri
#Uzmanlık
#İlgili Bilgiler
#Aktüel
