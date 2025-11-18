DUS 2. dönem tercihleri başladı mı ne zaman yapılacak?

ÖSYM DUS tercih ekranı Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-DUS 2. Dönem: tercihleri alınmaya başlandı.

DUS TERCİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ

2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 18-24 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 18 Kasım 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden şahsen olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Tercih işlemleri, 24 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da bitecek.

Yerleştirme sürecinde, 2025-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda bulunan ilke ve kurallar uygulanacak.

2025 DUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel malumatlar ve tablolar, kılavuzda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri özenle incelemesi gerekiyor.