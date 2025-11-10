e Devlet neden açılmıyor çöktü mü? TOKİ başvuruları nedeniyle yoğunluk oluştu

Bugün başlatılan TOKİ sosyal konut başvuruları, e-Devlet’te aşırı yoğunluğa neden oldu.

Bazı kullanıcılar sisteme giriş esnasında “Sistemde meydana gelen bir teknik problem nedeniyle işleminiz tamamlanamadı” uyarısıyla karşılaşıyor.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ERİŞİLEMİYOR?

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılmış durumda.

e-Devlet Kapısı ve bankaların şubeleri aracılığıyla başvurular yapılabilecek.

Ancak vatandaşlar e-Devlet sistemine girişte erişim sıkıntısı yaşadığını belirtiyor.

Teknik problemle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Öte yandan kayıt süreci ise 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.