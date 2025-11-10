e Devlet neden açılmıyor çöktü mü? TOKİ başvuruları nedeniyle yoğunluk oluştu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bugün başlatılan TOKİ sosyal konut başvuruları, e-Devlet’te aşırı yoğunluğa neden oldu.
Bazı kullanıcılar sisteme giriş esnasında “Sistemde meydana gelen bir teknik problem nedeniyle işleminiz tamamlanamadı” uyarısıyla karşılaşıyor.
Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılmış durumda.
e-Devlet Kapısı ve bankaların şubeleri aracılığıyla başvurular yapılabilecek.
Ancak vatandaşlar e-Devlet sistemine girişte erişim sıkıntısı yaşadığını belirtiyor.
Teknik problemle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Öte yandan kayıt süreci ise 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.