e-YDS başvuru saat kaçta başlıyor? ÖSYM sınav takvimini duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 yılında gerçekleştirilecek olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sınavlarının tarihleri duyurulmuştu. Takvimde yer alan bilgilere göre bu ay e-YDS/10 İngilzce sınavı gerçekleştirilecek

Sınavın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte adaylar tarafından e-YDS başvurularının saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başlandı.

E-YDS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin sitesinde yayımladığı resmi takvimde yer alan bilgilere göre e-YDS/10 İngilizce sınavının başvuruları bugün (10 Eylül 2025 Çarşamba) başlayacak. Adaylar 16 Eylül 2025 tarihinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Genel olarak ÖSYM, e-YDS başvurularını saat 14.00'te almaya başlıyor. Bu kapsamda e-YDS/10 başvurularının bugün saat 14.00'te başlaması bekleniyor. Başvurular 16 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz ÖSYM tarafından resmi açıklama yapılmadı.

E-YDS/10 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

e-YDS/10 İngilizce sınavı açıklanan bilgilere göre 27 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sona ermesinin ardından aynı gün adaylar sonuçlarını da öğrenebilecek. Sınav kılavuzu ise henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin bugün gün içerisinde e-YDS/10 kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.