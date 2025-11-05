EA Play'de yüzde 85 indirim fırsatı? İndirim ne zaman başlıyor?

Bilgisayar oyuncularının merakla beklediği EA Play kampanyaları başladı.

Electronic Arts, hem dolar hem de Türk lirası üzerinden geçerli olmak üzere abonelik sisteminde büyük bir indirim duyurdu.

Yeni promosyon, PC kullanıcıları için üç ayrı platformda avantajlı fiyatlar sağlıyor. Normalde aylık 5.99 dolar olan EA Play üyeliği, bu kampanya kapsamında sadece 0.99 dolara düşürüldü.

İndirim yalnızca EA App ile sınırlanmıyor. Aynı şekilde Steam tarafında da fiyatlar geriledi. Platformda 5.99 dolarlık standart abonelik, kampanya süresince 1.20 dolara kadar indi.

Bunun yanında Epic Games Store, Türkiye’deki oyuncular için TL bazlı özel fiyat politikası ile öne çıkıyor. Normalde 219,99 TL olan EA Play 1 aylık üyelik, indirim kapsamında 35,19 TL’ye kadar düştü.