Ecogreen kaç lot verdi? ECOGR halka arz sonuçları açıklandı

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Ecogreen yer aldı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgilere göre dağıttığı lot miktarı da netleşti. Halka arz önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlayacak.

ECOGREEN KAÇ LOT VERDİ BELLİ OLDU MU?

Halka arzda bireysel yatırımcılara kişi başı 96-97 lot dağıtım yapıldı. Yüksek başvurulu yatırımcılar ise (1.00.001 lot ve üzeri talep giren bireysel yatırımcılar) talep ettikleri miktarın yüzde 2,44’ü oranında hisse sahibi oldu. "Toplam halka arz büyüklüğü 1.144.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, halka arz edilen 110.000.000 TL nominal değerli payların 8,94 katına denk gelen 983.147.718 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 4,84 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 41,31 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 8,71 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 2,76 katı talep gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Halka arzda 478.705 katılım ile 956 TL değerinde 92 lot dağıtımı yapıldı.

ECOGREEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklama şöyle oldu:

"Sayın Paydaşlarımız;

Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 10,40 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 110.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.144.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, halka arz edilen 110.000.000 TL nominal değerli payların 8,94 katına denk gelen 983.147.718 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 4,84 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 41,31 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 8,71 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 2,76 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında ekteki tabloda yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."