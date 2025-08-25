Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eda Erdem neden yok? Türkiye Bulgaristan voleybol maçında yer almadı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün 2025 FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın başlamasının ardından Eda Erdem'in yer almadığı görüldü. Vatandaşlar tarafından Eda Erdem neden yok, Türkiye - Bulgaristan voleybol maçında neden oynamıyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eda Erdem neden yok? Türkiye Bulgaristan voleybol maçında yer almadı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 16:47

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nda yer alan bugün ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlamasıyla birlikte Eda Erdem'in maç kadrosunda yer almadığı görüldü.

Vatandaşların gündeminde Eda Erdem neden yok, - Bulgaristan maçında neden oynamıyor soruları yer alıyor.

Eda Erdem neden yok? Türkiye Bulgaristan voleybol maçında yer almadı

EDA ERDEM NEDEN YOK?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Antrenörü Daniele Santarelli'nin, Eda Erdem'i ilerleyen kritik maçlara sakladığı için oynatmadığı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Santarelli tarafından bir açıklama yapılmadı. Eda Erdem yerine bir diğer milli futbolcumuz Sinead Jack-Kısal karşılaşmada forma giyiyor.

Eda Erdem neden yok? Türkiye Bulgaristan voleybol maçında yer almadı

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından açıklanan bilgilere göre Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası kadrosu şöyle:

  • Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
  • Pasör çaprazı: Melissa Vargas
  • Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
  • Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
  • Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
Eda Erdem neden yok? Türkiye Bulgaristan voleybol maçında yer almadı

FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Bulgaristan karşılaşmasının ardından 1 grup maçı kaldı. Filenin Sultanları 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Kanada maçının ardından grup aşamasını tamamlayacak.

ETİKETLER
#Voleybol
#Türkiye
#bulgaristan
#filenin sultanları
#eda erdem dündar
#Fivb Dünya Şampiyonası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.