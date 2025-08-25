Eda Erdem neden yok? Türkiye Bulgaristan voleybol maçında yer almadı

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları bugün Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlamasıyla birlikte Eda Erdem'in maç kadrosunda yer almadığı görüldü.
Vatandaşların gündeminde Eda Erdem neden yok, Türkiye - Bulgaristan voleybol maçında neden oynamıyor soruları yer alıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Antrenörü Daniele Santarelli'nin, Eda Erdem'i ilerleyen kritik maçlara sakladığı için oynatmadığı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Santarelli tarafından bir açıklama yapılmadı. Eda Erdem yerine bir diğer milli futbolcumuz Sinead Jack-Kısal karşılaşmada forma giyiyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından açıklanan bilgilere göre Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası kadrosu şöyle:
2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Bulgaristan karşılaşmasının ardından 1 grup maçı kaldı. Filenin Sultanları 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Kanada maçının ardından grup aşamasını tamamlayacak.