20°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ederson sakatlandı mı son durumu ne? Fenerbahçe Samsunspor kadrosundan çıkarıldı mı?

Fenerbahçe’de ağrıları artan Ederson’un MR’ının çekildiği öğrenildi. Tecrübeli eldivenin Brezilya kadrosundan çıkarıldığı belirtilirken Samsunspor karşılaşmasındaki durumu ise merak konusu oldu.

Ederson sakatlandı mı son durumu ne? Fenerbahçe Samsunspor kadrosundan çıkarıldı mı?
Trendyol ’in 8. haftasında , bu akşam saat 20.00’de deplasmanda ’a konuk olacak.

Ancak Fenerbahçe’de Samsunspor mücadelesine saatler kala önemli bir gelişme yaşandı.

Sızı hisseden kaleci , bugün öğle saatlerinde Samsun’da MR çekimine girdi.

Kulüp yetkilileri, Brezilyalı kalecinin durumunun maç saatinde netleşeceğini aktardı.

Ederson sakatlandı mı son durumu ne? Fenerbahçe Samsunspor kadrosundan çıkarıldı mı?

Ligde sarı-lacivertliler, 4 galibiyet, 3 beraberlikle topladığı 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle elde ettiği 12 puanla 6. sırada bulunuyor.

Hafta boyunca Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde; Samsunspor ise Konferans Ligi’nde çıktığı karşılaşmalardan galip ayrıldı.

Ederson sakatlandı mı son durumu ne? Fenerbahçe Samsunspor kadrosundan çıkarıldı mı?

EDERSON KADRODAN ÇIKARILDI

Öte yandan Ederson, Brezilya Millî Takımı’nın kadrosundan da çıkarılmış durumda.

Ederson’un yerine kaleci John Victor davet edildi.

Brezilya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktör Carlo Ancelotti, İngiltere'nin Nottingham Forest takımında forma giyen kaleci John'u, 10 ve 14 Ekim tarihlerinde sırasıyla Güney Kore ve Japonya ile oynanacak maçlar için kadroya çağırdı. John, cumartesi günü takımının antrenmanında sakatlanan Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un yerini alacak."

Sıkça Sorulan Sorular

Ederson neden Brezilya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı?
Ederson’un yaşadığı kas ağrısı nedeniyle riske edilmemesi kararlaştırıldı. Bu nedenle teknik heyet, yerine John Victor’u kadroya dahil etti.
#süper lig
#sakatlık
#samsunspor
#Brezilya milli takımı
#Fenerbahçe
#Ederson
#Aktüel
