Editor
 Erdem Avsar

Ayhancan Güven kimdir nereli? 2025 DTM şampiyonu oldu

Dünyanın önde gelen spor otomobil yarış serilerinden DTM’de yer alan Ayhancan Güven, 2025 sezonunu birincilikle tamamladı.

Ayhancan Güven kimdir nereli? 2025 DTM şampiyonu oldu
’nın efsane pistlerinden Hockenheimring, 2025 Almanya Binek Şampiyonası’nda (DTM) sezonun son yarışına ev sahipliği yaptı.

Ayhancan Güven, şampiyonluk mücadelesine ikinci sıradan başladığı bu kritik yarışta, gösterdiği performansla damalı bayrağı önce geçti.

Ayhancan Güven kimdir nereli? 2025 DTM şampiyonu oldu

AYHANCAN GÜVEN DTM 2025 ŞAMPİYONU MU?

Hafta sonunun ilk yarışını beşinci sırada bitirerek 165 puana ulaşan Ayhancan Güven, bu sabah ikinci yarışın sıralama seansını ikinci sırada tamamladı.

Sıralama turlarında ilk üçe giren sürücülere puan verilmesi nedeniyle Ayhancan puanını 167’ye yükseltti.

Yarışın ilk turlarında ikinciliğini muhafaza eden, pit stopların ardından liderliği ele geçiren Ayhancan Güven, yarışın son turunda BMW pilotu Marco Wittmann’a geçildi.

Bitime üç viraj kala Wittmann’a karşı atak yapan ve liderliği geri kazanan Ayhancan Güven, damalı bayrağı birinci sırada görerek yarışın galibi oldu.

Puanını 192’ye çıkaran Ayhancan Güven, şampiyonadaki rakibi Lucas Auer’in dördüncü sırada kalmasıyla birlikte 2025 DTM sezonunu zaferle noktaladı!

Ayhancan Güven kimdir nereli? 2025 DTM şampiyonu oldu

AYHANCAN GÜVEN KİMDİR, NERELİDİR?

Ayhancan Güven, 2 Ocak 1998 İstanbul doğumlu.

Aslen Çayelili bir ailenin evladı olan Ayhancan Güven, babasının da pilotu olması nedeniyle otomobil yarışlarına küçük yaşta ilgi duymaya başladı.

Başarılı sporcu Porsche Süper Kupası - Porsche Carrera Kupası Almanya, Porsche Carrera Kupası Fransa ve Porsche Mobil 1 Süper Kupası’nda boy gösterdi.

FIA sürücü sınıflandırmasında “Altın” kategoride bulunan ve bu seviyedeki tek Türk pilot olan Ayhancan Güven, aynı zamanda Porsche Fabrika Pilotu olarak uluslararası alanda Türkiye’yi gururla temsil ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Ayhancan Güven daha önce Avrupa’da hangi yarışlarda yer aldı?
Güven, Porsche Süper Kupası, Carrera Kupası Almanya ve Fransa gibi önemli serilerde yarışarak Avrupa’da adını duyurdu.
