WhatsApp kullanıcı adı dönemi başlıyor! Rezervasyonlar başladı

2009'daki çıkışından bu yana WhatsApp, kullanıcıların yalnızca telefon numaralarıyla kayıt olmasına ve iletişim kurmasına izin veriyordu. Ancak bu durum yakında değişebilir. Telegram gibi rakip uygulamalarda yıllardır bulunan "kullanıcı adı" özelliği, sonunda WhatsApp'a da geliyor.

Haziran ayında WABetaInfo'nun keşfettiği kodlar, WhatsApp'ın Beta sürümünde kullanıcı adlarına dair ilk ipuçlarını ortaya koymuştu. Kodlara göre sistemin bazı temel kuralları şöyle olacak:

Kullanıcı adları "www." ile başlayamayacak.

Kullanıcı adlarında en az bir harf bulunması gerekecek. Yalnızca rakam veya semboller yeterli olmayacak.

İzin verilen karakterler sınırlı olacak: küçük harfler (a–z), rakamlar (0–9), noktalar (.) ve alt çizgiler (_).

WHATSAPP KULLANICI ADINIZI ŞİMDİDEN ALIN

WABetaInfo’nun son paylaşımlarına göre WhatsApp, bu özelliği hayata geçirmeye bir adım daha yaklaştı.

Ayarlar menüsünde, kullanıcıların resmi lansmandan önce istedikleri kullanıcı adını önceden rezerve edebilecekleri yeni bir bağlantı belirdi. Böylece özellik herkese açıldığında, kullanıcılar tercih ettikleri ismi çoktan almış olacak ve taklit hesapların önüne geçilecek.

Meta söz konusu özelliği resmen doğrulamadı. Ancak kullanıcı adı rezervasyon sisteminin test edilmeye başlanması, WhatsApp'ın bu yeniliği yakın zamanda hayata geçirebileceğinin güçlü bir işareti.