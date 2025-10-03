Menü Kapat
Hava Durumu
22°
WhatsApp kullanırken birçok kişi fark etmiyor! Büyük açık ortaya çıktı: Banka hesapları da tehlikede

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp’ta büyük tehlikeler ortaya çıkıyor. Dolandırıcı ve bilgisayar korsanlarına kapı açacak uygulama kişisel bilgiler ve banka hesaplarını dahi tehlikeye sokuyor. WhatsApp kullanırken fark edilemeyen detay için uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

WhatsApp kullanırken birçok kişi fark etmiyor! Büyük açık ortaya çıktı: Banka hesapları da tehlikede
Dünyaca ünlü mesajlaşma ağı ’ta arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantıda kalmak için her gün binlerce mesaj alışverişi oluyor. İş için yapılan kayıtlar, yakınlara gönderilen fotoğraf ve videolar milyonlarca kez paylaşılıyor.

Son zamanlarda dolandırıcılar ve bilgiyasar korsanları WhatsApp’ta yöntemlerini arttırdı. Tek bir yanlış tıklama veya bir özelliği açık bırakmak bile siber suçluların en özel bilgilerinize erişmesine yol açabilir.

WhatsApp kullanırken birçok kişi fark etmiyor! Büyük açık ortaya çıktı: Banka hesapları da tehlikede

WHATSAPP’TA TEHLİKE

Birçok kişi, yıllardır bilgisayar korsanları tarafından istismar edilen bir özelliği farkında olmadan etkin tutuyor.Uygulamanın açık olması bazen fark edilmiyor. Asıl sorunotomatik dosya indirmeleri... İlk bakışta fotoğraf ve video kayıtları için cazip gözükebiliyor ancak bu kolaylığın bir bedeli olabilir. Bilgisayar korsanları sistemin dosyalar arasında ayrım yapmayacağını biliyor.

Otomatik indirme etkinleştirildiğinde, bu dosyalar cihazınıza sessizce yüklenir. Siber suçlular WhatsApp’ta bu dosyalara erişim sağlayıp, kişi rehberinize kadar ulaşabiliyor. Bu olaylara daha çok kötü amaçlı komut sistemleri ve yazılımlar neden olabiliyor.

WhatsApp kullanırken birçok kişi fark etmiyor! Büyük açık ortaya çıktı: Banka hesapları da tehlikede

OTOMATİK İNDİRME ÖZELLİĞİ

Dubai merkezli leravi.org sitesine göre bilgisayar korsanları şu şekilde açığa ulaşıyor:

Dosya, otomatik indirme özelliğinin etkin olduğu bir cihaza ulaştığında, herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan kötü amaçlı komut dosyalarını çalıştırabilir.

Fotoğraf veya PDF gibi küçük bir şey bile dijital bir Truva atı taşıyabilir. Bilgisayar korsanları bunu parolalar, banka bilgileri ve hatta kişisel fotoğraflar gibi hassas bilgileri çalmak için kullanabilir. Bazı durumlarda, kötü amaçlı yazılımlar konuşmalarınızı izleyebilir ve kişilerinize spam mesajlar gönderebilir.

WhatsApp kullanırken birçok kişi fark etmiyor! Büyük açık ortaya çıktı: Banka hesapları da tehlikede

DİJİTAL GÜVENLİK

Dolandırıcıların yöntemin kurtulmak için basit yöntemler var. Cihazınızda WhatsApp'ı açarak başlayın:

iPhone kullanıcıları : “Ayarlar” → “Veri ve Depolama Kullanımı”na gidin .

Android kullanıcıları: “Ayarlar” → “Sohbetler” → “Medya Görünürlüğü” nü açın.

Oradan fotoğraf, video ve belge seçeneklerini bulun. Bunları kapatın. Bundan sonra dosyalar yalnızca dokunduğunuzda indirilecek.

