Scrubs dizisi geri dönüyor: Oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

Yabancı komedi dizilerinden Scrubs yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Türkiye'de de büyük ilgi gören dizinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Variety, kadroya dahil olan 9 ismi açıkladı. Scrubs'ın yeni kadrosunda, Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Robert Maschio, Phill Lewis, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi ve Amanda Morrow yer alacak.

Variety'nin haberine göre, Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes ve John C. McGinley'in yeni yapımda rollerine geri dönecekleri biliniyordu.

SCRUBS'IN KONUSU NE?

ABC'nin 2025-2026 sezonu kapsamında yeniden başlatılan Scrubs'ın konusu şöyle duyurulmuştu:

JD (Braff) ve Turk (Faison) uzun zaman sonra ilk kez birlikte ameliyata giriyor; tıp değişti, stajyerler değişti ama aralarındaki dostluk zamana meydan okuyor. Yeni ve eski karakterler Sacred Heart'ın sularında kahkahalar, duygular ve sürprizlerle yol alıyor.