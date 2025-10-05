Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Petrol fiyatlarını düşürecek karar

OPEC+ üyesi 8 ülke, kasım ayında günlük 137 bin varil üretim artışı yapacak. Kararın, düşük stoklar ve istikrarlı piyasa koşulları dikkate alınarak alındığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Petrol fiyatlarını düşürecek karar
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 16:28

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun sekiz üyesi, kasım ayında üretimi artırma kararı aldı. Toplantıda, küresel ekonomik görünüm ve piyasa dengeleri masaya yatırıldı.

KASIMDA 137 BİN VARİL DAHA

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’ın katıldığı çevrim içi toplantıda, petrol üretiminin kasım ayında günlük 137 bin varil artırılması kararlaştırıldı.

Yetkililer, kararın mevcut “sağlıklı piyasa temelleri” ve düşük stok seviyeleri göz önünde bulundurularak alındığını belirtti. Ayrıca üretim artışının gerektiğinde durdurulabileceği veya geri çekilebileceği vurgulandı.

Petrol fiyatlarını düşürecek karar

BEKLENTİ ZATEN O YÖNDEYDİ

Aslında piyasalarda bu adım bekleniyordu. Sekiz ülke, eylül başında yaptıkları toplantıda ekim ayı için aynı miktarda artış kararı almıştı. Bu nedenle, kasımda da benzer bir adım atılacağı düşünülüyordu.

Grubun bir sonraki toplantısı 2 Kasım’da yapılacak.

Petrol fiyatlarını düşürecek karar

GEÇMİŞTE REKOR KESİNTİLER YAPILMIŞTI

OPEC+ ülkeleri, son iki yılda arzı kontrol altında tutmak için büyük kesintiler uygulamıştı. Mart ayında üretim kesintileri toplamda günlük 5,85 milyon varile ulaşmış, bu miktar küresel talebin yaklaşık yüzde 5,7’sine denk gelmişti.

Kesintilerin en büyüğü, 2022 sonunda açıklanan 2 milyon varillik üretim azaltımı olmuştu. Ardından, 2023 baharında duyurulan 1,65 milyon varillik gönüllü kesinti ve sonrasında gelen 2,2 milyon varillik ek kısıntı ile toplam hacim rekor seviyelere çıkmıştı.

Petrol fiyatlarını düşürecek karar

Ülkeler, eylül sonuna kadar bu kesintilerin büyük kısmını geri çekmeyi planlarken, geçen ay itibarıyla gönüllü kesintilerin kademeli olarak azaltılmasına başlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzman isim asgari ücret için rakam verdi! 'Öyle olacak gibi gözüküyor'
ABD’deki kriz yaradı: Bitcoin yeni rekor kırdı
ETİKETLER
#enerji
#küresel piyasalar
#opec
#petrol üretimi
#fiyatları
#Ekonomik Görünüm
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.