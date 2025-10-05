Petrol fiyatlarını düşürecek karar

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun sekiz üyesi, kasım ayında üretimi artırma kararı aldı. Toplantıda, küresel ekonomik görünüm ve piyasa dengeleri masaya yatırıldı.

KASIMDA 137 BİN VARİL DAHA

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’ın katıldığı çevrim içi toplantıda, petrol üretiminin kasım ayında günlük 137 bin varil artırılması kararlaştırıldı.

Yetkililer, kararın mevcut “sağlıklı piyasa temelleri” ve düşük stok seviyeleri göz önünde bulundurularak alındığını belirtti. Ayrıca üretim artışının gerektiğinde durdurulabileceği veya geri çekilebileceği vurgulandı.

BEKLENTİ ZATEN O YÖNDEYDİ

Aslında piyasalarda bu adım bekleniyordu. Sekiz ülke, eylül başında yaptıkları toplantıda ekim ayı için aynı miktarda artış kararı almıştı. Bu nedenle, kasımda da benzer bir adım atılacağı düşünülüyordu.

Grubun bir sonraki toplantısı 2 Kasım’da yapılacak.

GEÇMİŞTE REKOR KESİNTİLER YAPILMIŞTI

OPEC+ ülkeleri, son iki yılda arzı kontrol altında tutmak için büyük kesintiler uygulamıştı. Mart ayında üretim kesintileri toplamda günlük 5,85 milyon varile ulaşmış, bu miktar küresel talebin yaklaşık yüzde 5,7’sine denk gelmişti.

Kesintilerin en büyüğü, 2022 sonunda açıklanan 2 milyon varillik üretim azaltımı olmuştu. Ardından, 2023 baharında duyurulan 1,65 milyon varillik gönüllü kesinti ve sonrasında gelen 2,2 milyon varillik ek kısıntı ile toplam hacim rekor seviyelere çıkmıştı.

Ülkeler, eylül sonuna kadar bu kesintilerin büyük kısmını geri çekmeyi planlarken, geçen ay itibarıyla gönüllü kesintilerin kademeli olarak azaltılmasına başlamıştı.