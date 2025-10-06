Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor

Araç alırken ilk bakılan kriterlerden biri olan sorun çıkarmama özelliğine sahip olan arabaların listesi belli oldu. 30 bin sürücüye sorulan sorulara göre en sorunsuz arabalar paylaşıldı.

En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 11:15

Whatcar'ın haberine göre en sorunsuz otomobiller anketi sonuçları belli oldu. Araç sahiplerine yöneltilen soruların sonucunda en güvenilir ve sorunsuz olan arabaların listesi dikkat çekti.

EN SORUNSUZ OTOMOBİLLER LİSTESİ: BU ARAÇLAR SORUN ÇIKARTMIYOR

Araçların dayanıklılığı, teknolojisi, yedek parça açısından rahatlığı ve yol sürüşü gibi açılardan bakıldığında en sorunsuz olan araçların listesi belli oldu. 30 bin sürücünün katıldığı ankete göre en az sorun çıkartan sorunsuz arabalar açıklandı. Whatcar'ın haberine göre, 30 bin araç sahibinin katıldığı anket sonuçları belli oldu. İşte sorunsuz araçlar:

1. Porsche Macan

En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor

2. Volkswagen T-Roc

En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor

3. Mini Hatchback

En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor

4. Toyota RAV4

En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor

5. Opel Grandland

En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor

6. Toyota Aygo X

En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor

7. Toyota GR Yaris

En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor

8. Kia EV3

En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor

9. Hyundai Santa Fe

En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor

10. Hyundai i10

En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor

EN AZ SORUN ÇIKARTAN GÜVENİLİR ARABALAR LİSTESİ 2025

30 bin sürücüden fazla kişinin katıldığı ankete göre en sorunsuz arabaların sıralaması da belli oldu. Bu araçların kullanıcıları az sorun ile karşılaştığını belirtti. İşte en güvenilir araçlar listesi:

  • Porsche Macan
  • Volkswagen T-Roc
  • Mini Hatchback
  • Toyota RAV4
  • Opel Grandland
  • Toyota Aygo X
  • Toyota GR Yaris
  • Kia EV3
  • Hyundai Santa Fe
  • Hyundai i10
