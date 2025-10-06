En sorunsuz otomobiller listesi paylaşıldı! 30 bin sürücü bu araçları tercih ediyor

Whatcar'ın haberine göre en sorunsuz otomobiller anketi sonuçları belli oldu. Araç sahiplerine yöneltilen soruların sonucunda en güvenilir ve sorunsuz olan arabaların listesi dikkat çekti.

EN SORUNSUZ OTOMOBİLLER LİSTESİ: BU ARAÇLAR SORUN ÇIKARTMIYOR

Araçların dayanıklılığı, teknolojisi, yedek parça açısından rahatlığı ve yol sürüşü gibi açılardan bakıldığında en sorunsuz olan araçların listesi belli oldu. 30 bin sürücünün katıldığı ankete göre en az sorun çıkartan sorunsuz arabalar açıklandı. Whatcar'ın haberine göre, 30 bin araç sahibinin katıldığı anket sonuçları belli oldu. İşte sorunsuz araçlar:

1. Porsche Macan

2. Volkswagen T-Roc

3. Mini Hatchback

4. Toyota RAV4

5. Opel Grandland

6. Toyota Aygo X

7. Toyota GR Yaris

8. Kia EV3

9. Hyundai Santa Fe

10. Hyundai i10

