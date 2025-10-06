Bursa baraj doluluk oranı açıklandı! 6 Ekim Bursa su kesintisi Nilüfer, Osmangazi, Mudanya ilçelerinde yaşanıyor

Bursa'da kuralık nedeniyle dönüşümlü su kesintisi uygulaması başlatılmıştı. 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren başlatılan uygulama devam ediyor. Uygulama kapsamında bugün (6 Ekim 2025 Pazartesi) Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinin bazı ilçelerinde planlı su kesintisi uygulanıyor.

BUSKİ tarafından Bursa baraj doluluk oranı açıklandı. Vatandaşlar 6 Ekim Bursa su kesintisi Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde ne zaman biteceği merak ediliyor.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI 6 EKİM

BUSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre baraj ortalama doluluk oranı 0,54 olarak açıklandı. 21 Eylül 2025 tarihinde yüzde 5,08 olarak baraj doluluk oranı 5 Ekim itibarıyla 0,54'e kadar düştü.

BUSKİ resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada dönüşümlü yapılan su kesintilerinin yağış rejimine bağlı olarak, kısa vadede devam etmesinin olası olduğu belirtildi. Arıtma tesisi devreye girdiğinde ve baraj seviyeleri yükseldiğinde su kesintilerinin son bulacağı belirtildi.

BURSA SU KESİNTİSİ NİLÜFER 6 EKİM

BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü ve Yaylacık Mahalleleri'nde bugün saat 17.00 itibarıyla su kesintisi başlayacak. 12 saat sürecek olan kesinti 7 Ekim 2025 Salı günü sabah saat 05.00'te sona erecek.

BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde de bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak olan kesinti yarın saat 05.00'te sona ererek, bölgeye tekrardan su verilecek. Osmangazi ilçesinde su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alemdar, Alipaşa, Altınova, Altıparmak, Armutköy, Atıcılar (bir kısmı), Çeltikköy, Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı (bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Osmangazi, Panayır (bir kısmı), Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yeniceabat, Yenikaraman Mahalleleri"

BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ 6 EKİM

Bursa'nın mudanya ilçesinde de bugün aynı saatlerde 12 saat su kesintisi uygulaması yapılacak. "Akköy, Aydınpınar, Bademli (üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yörükali" mahalleri su kesintisinden etkilenecek.

BURSA SU KESİNTİSİ 6 EKİM

Osmangazi, Mudanya ve Nilüfer ilçeleri haricinde Gürsu ve Kestel ilçelerinde de bugün saat 17.00'den itibaren bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak. 12 saat sonra sona erecek olan su kesintisinden etkilenecek olan mahalleler BUSKİ tarafından açıklandı.

Gürsu su kesintisi 6 Ekim

"Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Hasanköy, İğdir, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Yenidoğan Mahalleleri"

Kestek su kesintisi 6 Ekim

"Barakfakih, Barakfakih OSB, Dudaklı, Narlıdere, Serme Mahalleleri"