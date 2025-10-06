Filenin Sultanları 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası rakipleri! Hangi grupta olduğu belli oldu

Başarıları ile adından söz ettiren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, önümüzdeki yıl 21 Ağustos tarihinde 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasında mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI 2026 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI RAKİPLERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın mücadele edeceği 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasındaki rakipleri duyuruldu. 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın yer alacağı şampiyona İsveç'te düzenlenecek. A Grubu'nda yer alacak olan Milli Takımımız Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL TAKIMI 2026 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın mücadele edeceği şampiyonanın tarihleri belli oldu. 21 Ağustos ile 6 Eylül arasında gerçekleşecek olan organizasyonda 24 takım yer alacak. A Grubu'nda alan Filenin Sultanları, Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak. Türkiye daha önce 2003 ve 2019 yıllarında organizasyona ev sahipliği yapmıştı.

2026 CEV KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUPLAR

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu.

A Grubu: Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya, Macaristan, Türkiye

B Grubu: Çekya, Avusturya, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan

C Grubu: Azerbaycan, Portekiz, Hollanda, Belçika, Romanya, İspanya

D Grubu: İsveç, Karadağ, İtalya, Fransa, Slovakya, Hırvatistan