Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Filenin Sultanları 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası rakipleri! Hangi grupta olduğu belli oldu

2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanırken Filenin Sultanları rakipleri de belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, A grubunda mücadele ederken oynayacağı maçların adı netleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Filenin Sultanları 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası rakipleri! Hangi grupta olduğu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 10:59

Başarıları ile adından söz ettiren A Milli Takımımız, önümüzdeki yıl 21 Ağustos tarihinde 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasında mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI 2026 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI RAKİPLERİ

A Milli Kadın Takımımızın mücadele edeceği 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasındaki rakipleri duyuruldu. 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın yer alacağı şampiyona İsveç'te düzenlenecek. A Grubu'nda yer alacak olan Milli Takımımız Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası rakipleri! Hangi grupta olduğu belli oldu

TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL TAKIMI 2026 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın mücadele edeceği şampiyonanın tarihleri belli oldu. 21 Ağustos ile 6 Eylül arasında gerçekleşecek olan organizasyonda 24 takım yer alacak. A Grubu'nda alan Filenin Sultanları, Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak. Türkiye daha önce 2003 ve 2019 yıllarında organizasyona ev sahipliği yapmıştı.

Filenin Sultanları 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası rakipleri! Hangi grupta olduğu belli oldu

2026 CEV KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUPLAR

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu.

A Grubu: Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya, Macaristan, Türkiye

B Grubu: Çekya, Avusturya, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan

C Grubu: Azerbaycan, Portekiz, Hollanda, Belçika, Romanya, İspanya

D Grubu: İsveç, Karadağ, İtalya, Fransa, Slovakya, Hırvatistan

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu
ETİKETLER
#Spor
#Voleybol
#türkiye milli takımı
#kadın voleybol
#Cev Avrupa Şampiyonası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.