Voleybol
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

4 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 04:04
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 04:04

FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'na çeyrek final aşamasında veda eden A Milli Erkek Takımı yeni bir serüvene başlıyor. CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda boy gösterecek millilerin rakipleri belirlendi.

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve 'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

RAKİPLER BELLİ OLDU

İtalya'nın Bari kentinde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi katıldı. Ay-yıldızlılar kura çekiminin ardından D Grubu'nda yer aldı. Filenin Efeleri, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile eşleşti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

GRUP MAÇLARIMIZ ROMANYA'DA

Türkiye grup müsabakalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

Kura çekimi sonucu 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oluşan gruplar şöyle:

  • A Grubu: İtalya, İsveç, Slovenya, Çekya, Yunanistan, Slovakya
  • B Grubu: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna, Portekiz, İsrail
  • C Grubu: Finlandiya, Estonya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Danimarka
  • D Grubu: Türkiye, Romanya, Letonya, Fransa, Almanya, İsviçre
