6 Ekim bugün bankalar açık mı 2025? Bugün İstanbul'un Kurtuluşu kutlanıyor

Banka şubelerinde işlemlerini gerçekleştirecek olanlar 6 Ekim bugün bankalar açık mı araştırmasına başladı. Bankalar resmi tatillerde, önemli günlerde hizmete ara verebiliyor.

6 EKİM BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle bankaların kapalı olduğunu düşünen birçok kişi bulunurken çalışma saatleri gündeme geldi. Bugünün resmi tatil olmamasından dolayı bankalar normal çalışma düzenine devam ediyor. Sonuç olarak bugün bankalar açık olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bankalar, resmi tatil günlerinde ve hafta sonu kapalı oluyor.

BUGÜN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU 6 EKİM?

Bugün bankalarda işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler gerçekleştirebilecek. Resmi tatil olmamasından dolayı bugün bankalar çalışıyor. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan bankalar 17.00'ye kadar hizmet verecek. İstanbul'un Kurtuluşu olan 6 Ekim, resmi tatiller takviminde yer almıyor. Bu nedenle bugün kamu kurumları, bankalar ve devlet daireleri normal mesailerine devam ediyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Akbank

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Burgan Bank

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

DenizBank

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Garanti BBVA

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Halkbank

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

HSBC

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

ICBC

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

ING

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Türkiye İş Bankası

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Şekerbank

09.30 - 12.30 / 13.30 - 17.00

QNB Finansbank

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

TEB

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

VakıfBank

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Vakıf Katılım

08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Yapı Kredi

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Ziraat Bankası

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Ziraat Katılım

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00