6 Ekim bugün bankalar açık mı 2025? Bugün İstanbul'un Kurtuluşu kutlanıyor

İstanbul
Banka şubelerinde işlemlerini gerçekleştirecek olanlar 6 Ekim bugün bankalar açık mı araştırmasına başladı. Bankalar resmi tatillerde, önemli günlerde hizmete ara verebiliyor.
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle bankaların kapalı olduğunu düşünen birçok kişi bulunurken çalışma saatleri gündeme geldi. Bugünün resmi tatil olmamasından dolayı bankalar normal çalışma düzenine devam ediyor. Sonuç olarak bugün bankalar açık olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bankalar, resmi tatil günlerinde ve hafta sonu kapalı oluyor.
Bugün bankalarda işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler gerçekleştirebilecek. Resmi tatil olmamasından dolayı bugün bankalar çalışıyor. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan bankalar 17.00'ye kadar hizmet verecek. İstanbul'un Kurtuluşu olan 6 Ekim, resmi tatiller takviminde yer almıyor. Bu nedenle bugün kamu kurumları, bankalar ve devlet daireleri normal mesailerine devam ediyor.
Akbank
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Burgan Bank
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
DenizBank
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Garanti BBVA
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Halkbank
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
HSBC
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
ICBC
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
ING
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Türkiye İş Bankası
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Şekerbank
09.30 - 12.30 / 13.30 - 17.00
QNB Finansbank
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
TEB
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
VakıfBank
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Vakıf Katılım
08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Yapı Kredi
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Ziraat Bankası
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Ziraat Katılım
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00