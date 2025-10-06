Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

6 Ekim bugün bankalar açık mı 2025? Bugün İstanbul'un Kurtuluşu kutlanıyor

İstanbul'un Kurtuluşu'nun etkinlikleri devam ederken vatandaşlar bugün bankalar açık mı araştırmaya başladı. Megakentin birçok yerinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken bankaların bugün çalışıp çalışmadığı da gündeme geldi.

6 Ekim bugün bankalar açık mı 2025? Bugün İstanbul'un Kurtuluşu kutlanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 11:28

Banka şubelerinde işlemlerini gerçekleştirecek olanlar 6 Ekim bugün açık mı araştırmasına başladı. Bankalar resmi tatillerde, önemli günlerde hizmete ara verebiliyor.

6 EKİM BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle bankaların kapalı olduğunu düşünen birçok kişi bulunurken gündeme geldi. Bugünün olmamasından dolayı bankalar normal çalışma düzenine devam ediyor. Sonuç olarak bugün bankalar açık olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bankalar, resmi tatil günlerinde ve hafta sonu kapalı oluyor.

6 Ekim bugün bankalar açık mı 2025? Bugün İstanbul'un Kurtuluşu kutlanıyor

BUGÜN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU 6 EKİM?

Bugün bankalarda işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler gerçekleştirebilecek. Resmi tatil olmamasından dolayı bugün bankalar çalışıyor. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan bankalar 17.00'ye kadar hizmet verecek. İstanbul'un Kurtuluşu olan 6 Ekim, resmi tatiller takviminde yer almıyor. Bu nedenle bugün kamu kurumları, bankalar ve devlet daireleri normal mesailerine devam ediyor.

6 Ekim bugün bankalar açık mı 2025? Bugün İstanbul'un Kurtuluşu kutlanıyor

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Akbank
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Burgan Bank
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

DenizBank
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Garanti BBVA
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Halkbank
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

HSBC
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

6 Ekim bugün bankalar açık mı 2025? Bugün İstanbul'un Kurtuluşu kutlanıyor

ICBC
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

ING
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Türkiye İş Bankası
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Şekerbank
09.30 - 12.30 / 13.30 - 17.00

QNB Finansbank
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

TEB
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

6 Ekim bugün bankalar açık mı 2025? Bugün İstanbul'un Kurtuluşu kutlanıyor

VakıfBank
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Vakıf Katılım
08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Yapı Kredi
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Ziraat Bankası
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Ziraat Katılım
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

ETİKETLER
#bankacılık
#bankalar
#çalışma saatleri
#resmi tatil
#6 Ekim
#İstanbul'un Kurtuluşu
#Aktüel
